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Военное обозрение

«Используются для стрельбы с закрытых позиций»: французские лёгкие танки AMX-10RC в новой роли на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Поставленные Францией ВСУ лёгкие танки AMX-10RC крайне плохо показали себя на передовой в штурмовых боевых порядках из-за своей слабой алюминиевой брони и постоянных поломок. В итоге они получили новую роль на фронте.

Теперь они используются в качестве самоходной артиллерии для стрельбы с закрытых позиций, что значительно меняет их оперативную роль

- указывается на западных ресурсах.

Источник изображения: topwar.ru

AMX-10RCR вооружён 105-мм пушкой F2, способной стрелять различными боеприпасами, в том числе осколочно-фугасными, бронебойными и противотанковыми снарядами.

Данная техника использовалась французской армией в качестве противотанковой разведывательной машины, предназначенной для наблюдения на поле боя, выявления позиций противника и передачи важной информации вышестоящему командованию. При этом она могла решать сопутствующие огневые задачи, например, поражать технику противника вплоть до танков.

Источник изображения: topwar.ru

Всего Париж передал киевскому режиму с марта 2023 года как минимум полсотни экземпляров. Однако на украинском фронте данной технике пришлось адаптироваться к насыщенному средствами поражения полю боя. 37-я бригада ВСУ опубликовала изображения состоящих на её вооружении AMX-10RC, ведущих огонь с закрытых позиций. При этом бронемашины были оборудованы средствами РЭБ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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