Огромная часть передаваемых Киеву беспилотников не работает, отметила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украина не получает от своих западных партнеров передовые технологии из-за опасений, что они могут стать трофеями российской армии. Об этом заявила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью местному изданию "Телеграф".

По ее словам, партнеры Украины "снимают технологии" с ряда систем, опасаясь того, что они будут "затрофеены" армией России. Кроме того, Берлинская отметила, что огромная часть передаваемых Киеву беспилотников не работает: "Они не могут работать в условиях столь сильной радиоэлектронной борьбы [со стороны РФ]".

Она также признала превосходство российской армии, назвав ее одной из "сильнейших армий мира", и высказала мнение, что ни одна из стран НАТО не выстоит в противостоянии с армией РФ. "Они бы проиграли России войну за реальные две-три недели", - добавила она.

Ранее подобную мысль высказал также полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. По его мнению, западные страны, используя украинскую территорию как полигон для испытания оружия, боятся давать Киеву разрешение на применение истребителей F-16 непосредственно в боевых действиях и опасаются, что их истребители начнут сбивать.