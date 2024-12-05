«Качества Tatra воспроизвести не удалось»: Индия столкнулась с проблемами при замене чешского грузовика

Источник изображения: topwar.ru
На протяжении десятилетий грузовики Tatra являются основным средством снабжения индийской армии. По договорённости с чешским производителем их сборкой занимается госпредприятие BEML. Перед местной промышленностью правительство поставило задачу – разработать собственный автомобиль в этой нише в целях замены иностранного поставщика.
Как указывается в издании IDRW, грузовики Tatra известны своими внедорожными возможностями, особенно в сложных условиях Гималаев, пустынь и густых лесов. Они оснащены централизованной системой подкачки шин, которая позволяет регулировать давление в шинах в зависимости от рельефа местности.
Tatra также выгодно отличаются грузоподъёмностью, часто превышающей возможности коммерческих аналогов. Конструкция машины, в том числе уникальная система шасси и подвески, обеспечивает превосходную устойчивость и долговечность в суровых условиях.
- говорится в издании.
Правительство и Минобороны Индии выразили желание заменить грузовики Tatra на местные решения, но создание альтернативы, которая соответствовала бы уникальным возможностям Tatra, оказалось сложной задачей. Отечественные производители, включая Ashok Leyland, Tata Motors и Mahindra, разработали различные военные грузовики.
Источник изображения: topwar.ru
Как отмечается, внедорожные характеристики Tatra, которые во многом обусловлены ее уникальной системой подвески и высоким дорожным просветом, требуют сложной инженерии и технологий, которые нелегко воспроизвести изготовителям коммерческих грузовиков.
Кроме того, грузоподъемность индийских машин не достигает того же уровня, что и у Tatra, которая способна перевозить чрезвычайно тяжёлые грузы на большие расстояния по пересеченной местности.
Ещё одной значительной проблемой, с которой столкнулись местные компании, являются затраты и технологические препятствия. Создание совершенно нового грузовика с такими же специализированными возможностями, как у Tatra, требует значительных инвестиций в НИОКР и приобретение новых технологий [на внешнем рынке].
- указывается в издании.