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Военное обозрение

Французское беспилотное «летающее крыло» Neuron возвращается с хранения

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Источник изображения: topwar.ru

После десяти лет испытаний и непродолжительного хранения демонстрационный образец ударного беспилотника Neuron, разработанный компанией Dassault Aviation, готов вернуться в эксплуатацию.

Как указывается в издании Challenges, Минобороны возобновляет разработку БПЛА, намереваясь использовать его для совместной работы с истребителем Rafale в конфигурации F5, которую планируется развернуть к 2033 году.

Источник изображения: topwar.ru

Neuron, построенный по схеме «летающее крыло», создавался с участием 6 стран: Франции, Италии, Швеции, Испании, Греции и Швейцарии. В период с 2012 по 2022 год демонстратор совершил 170 испытательных полётов, которые, как утверждал разработчик, подтвердили эффективность новаторских технологий, в том числе усовершенствованных функций скрытности, контролируемой автономности и интеграции в общую командную структуру.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время дрон хранится на авиабазе 125 в Истре. Ожидается, что военное ведомство заключит с разработчиком, компанией Dassault Aviation, контракт на возобновление испытаний демонстратора. После этого он будет восстановлен и приступит к новой серии полётов.

Возвращение Neuron подтвердит статус Франции как мирового лидера в разработке боевых дронов

- полагает разработчик.

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