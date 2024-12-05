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Интерфакс-АВН

США ввели в строй подразделение Космических сил в Японии

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Флаги США и Японии
Флаги США и Японии.
Источник изображения: @ Marine Corps/Lance Cpl. Ethan LeBlanc

Токио. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Подразделение Космических сил США в среду начало работу в Японии на авиабазе "Йокота" в западной части префектуры Токио, сообщает агентство "Киодо".

"Космические силы США в Японии станут узловой точкой для углубления сотрудничества и синхронизации усилий США и Японии в сфере нацбезопасности", - заявил глава Космических сил в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США бригадный генерал Энтони Масталир.

При этом он заявил, что Россия, Китай и Северная Корея угрожают стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

По данным "Киодо", это подразделение усилит возможности Японии в наблюдении за космическим пространством и в слежении за пусками ракет за счет взаимодействия США, в том числе, с Воздушными силами самообороны Японии. В частности, американские датчики для сбора разведданных и иной информации установят на японские навигационные спутники.

Агентство напоминает, что в ноябре шеф Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Японии Гэн Накатани подтвердили планы сторон сформировать подразделение Космических сил на японской территории.

В декабре 2022 года командование США объявило о развертывании подразделения Космических сил в Южной Корее.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
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