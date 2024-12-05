РФ запросила на 20 декабря заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Украине

На встрече будет обсуждаться решение США об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России, отметил постоянный представитель страны при всемирной организации Василий Небензя

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Россия запросила на 20 декабря проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по теме поставок оружия киевским властям, на встрече будет обсуждаться решение американской администрации об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодня мы вынуждены выслушать в этом зале набившие оскомину за последние годы неоднократно опровергнутые фальшивки про окаянных, похищаемых Россией украинских детей. Очевидно, что Соединенные Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав, - сказал он на заседании СБ ООН по Украине. - Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта. Об этом тем не менее придется говорить на запрошенном нами на 20 декабря отдельном заседании".