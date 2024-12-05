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ТАСС

РФ запросила на 20 декабря заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Украине

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© Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

На встрече будет обсуждаться решение США об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России, отметил постоянный представитель страны при всемирной организации Василий Небензя

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Россия запросила на 20 декабря проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по теме поставок оружия киевским властям, на встрече будет обсуждаться решение американской администрации об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодня мы вынуждены выслушать в этом зале набившие оскомину за последние годы неоднократно опровергнутые фальшивки про окаянных, похищаемых Россией украинских детей. Очевидно, что Соединенные Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав, - сказал он на заседании СБ ООН по Украине. - Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта. Об этом тем не менее придется говорить на запрошенном нами на 20 декабря отдельном заседании".  

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