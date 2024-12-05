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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Победоносный сценарий

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Источник изображения: belvpo.com

На фоне требований киевского режима от главкома ВСУ Сырского удержать позиции в Курской области любыми средствами до февраля 2025 года, лидеры европейских государств заявляют о готовности ввести свои войска на Украину.

Их истинные намерения уже давно ясны – установить по линии боевого соприкосновения выгодное им перемирие с позиции силы. Иными словами Западу необходима заморозка конфликта на ближайшее три-пять лет. Еще в июле т.г. мы дали подробный анализ, как за этот период «партия войны» подготовится к войне с Союзным государством.

Так, на сегодняшний день целью для западных милитаристов является купировать наступление ВС РФ до инаугурации Трампа и начала переговоров с Россией. Вместе с тем, первоочередной задачей для ВСУ является удержания курского плацдарма.

При всем при этом, для самого Сырского важна хоть и небольшая, но победа до начала февраля. Курском вряд ли получится убедить Трампа в необходимости продолжать оказывать помощь Украине. Нет результата – нет финансирования. Поэтому не стоит списывать со счетов, подготовленных на Западе и находящихся сегодня в резерве у ВСУ до пяти бригад. Не исключаем, что их главком может использовать в качестве прорыва и захвата еще одного плацдарма, например, в Брянской или Гомельской областях.

Очевидно, что такие решительные действия Киева поддержат на Западе и с большой вероятностью в США. Более того, не исключаем, что замысел операции уже составлен и одобрен кураторами. Тут либо пан, либо пропал.

Более того, учитывая, что военно-политическое руководство стран НАТО под предлогом усиления объектов критической инфраструктуры Польши в ближайшее время начнут переброску войск и военной техники в страну, то задуматься над реализацией подобного сценария действительно стоит.

В частности, речь идет об усилении основного логистического хаба НАТО – аэропорта «Жешув-Ясенка». Именно туда стекается вся военная помощь стран коллективного Запада для дальнейшей ее транспортировки на Украину. Кроме того, с заурядной периодичностью в Жешув прилетают военно-медицинские борта из Западной Европы и США и забирают раненных кадровых военных, о чем мы уже писали ранее.

Так, глава минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что страна в ближайшее время отправит в Польшу около 100 кадровых военных, системы ПВО NASAMS и истребители F-35. Вместе с тем, он подчеркнул, что Жешув также является центральным пунктом медицинской эвакуации, за которую несет ответственность Норвегия. Его слова подтверждают наши тезисы о периодичной эвакуации раненых и убитых натовских военных в конфликте на Украине.

Стоит добавить, что в отправке военных контингентов в Польшу также заинтересованы Британия, Франция, Польша, Швеция, а также балтийские лимитрофы.

Стоит полагать, что под предлогом охраны объектов критической инфраструктуры, например, нефтепроводов, аэродромов, важнейших узлов коммуникаций, в ближайшее время в Польшу будут передислоцированы воинские контингенты стран НАТО, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

Не исключаем, что в срочном порядке на территории страны будут сформированы до нескольких хорошо укомплектованных бригад, после чего многонациональный воинский контингент усилит важнейшие для ВСУ направления.

Павел Ковалев

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Страны
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
F-35
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Минoбороны РФ
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