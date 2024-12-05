Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польский оскал

499
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Конец года для Войска Польского получается весьма динамичным. Так, в ходе ноябрьских крупных проверок были задействованы объединения Войска Польского – 18-й, 16-й, 12-й мд и 11-й бркд. Во всех мероприятиях боевой подготовки принимали участие войска союзников. Но обо всем по порядку.

«Лампарт-24» (25.11-2.12) – бригадные тактические учения с 1-й тбр 18-й мд. В маневрах в районе Свентошува задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 200 ед. военной техники. Для обозначения войск противника были привлечены подразделения 6-й вдбр.

Отметим, что на фоне «Лампарт-24» проводились тактические учения «Медведь-24» с 18-го вдб 6-й вдбр. Особое внимание уделялось наступательным действиям – проделыванию проходов через минно-взрывные заграждения и штурму опорных пунктов условного противника с использование БПЛА.

Кроме того, стоит напомнить, что подразделения 18-й мд задействованы в операции «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью. Поэтому цель и задачи маневров были напрямую связаны с проведением данной операции, которая носит далеко не миролюбивый характер.

«Тумак-24» (20.11-02.12) – это комплексная проверка боеготовности 16-й мд Войска Польского. В учениях на полигоне в Ожише (вблиз с границей Калининградской области РФ) было задействовано около 3500 военнослужащих дивизии, а также более 1 000 ед. военной техники. В рамках этих маневров особое внимание уделялось вопросам взаимодействия с союзниками и невоенными структурами.

«Ягуар-24» (4-27.11) – бригадное тактическое учение с 17-й мбр 11-й бркд. В маневрах на полигоне в Дравско было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 ед. военной техники. Стоит отметить, что одним из отрабатываемых вопросов учений была переброска чешского контингента в Польшу. На фоне учений на упомянутом полигоне была задействована 12-я мбр 12-й мд, которая находилась на полевом выходе.

Кроме того, зенитно-ракетные подразделения 11-й бркд с 13 ноября находились на крупнейшем полигоне ВВС в Устке.

Особое внимание заслуживают крупные ноябрьские командно-штабные учения «SNEX», которые проводились под руководством Оперативного командования. В них были задействованы командования четырех видов ВС страны – ВВС, СВ, специальные войск и ВМС, что уже говорит о их масштабах.

Цель учений заключалась в проверке решений пунктов управления оперативного и тактического уровней по максимальной реализации боевых возможностей подчиненных сил и средств огневого поражения с использованием систем обмена информацией и систем управления.

На практике осуществлялась проверка систем автоматизации по распределению боевых возможностей на огневое поражение целей после тщательной их доразведки. По сути, это говорит о проверке готовности польских унифицированных разведывательно-ударных комплексов, а также средств автоматизации, в которые они пытаются интегрировать все имеющиеся средства огневого поражения. Речь в первую очередь идет об ударных системах HIMARS, HOMAR-K и MJR.

Подводя итоги польским маневрам в ноябре, хотим отметить, что сценарии их проведения включали как подготовку к проведению наземных наступательных операций, так и воздушных – с использованием тактической авиации, что явно говорит не об оборонительном характере их проведения.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал