Польский оскал

Конец года для Войска Польского получается весьма динамичным. Так, в ходе ноябрьских крупных проверок были задействованы объединения Войска Польского – 18-й, 16-й, 12-й мд и 11-й бркд. Во всех мероприятиях боевой подготовки принимали участие войска союзников. Но обо всем по порядку.

«Лампарт-24» (25.11-2.12) – бригадные тактические учения с 1-й тбр 18-й мд. В маневрах в районе Свентошува задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 200 ед. военной техники. Для обозначения войск противника были привлечены подразделения 6-й вдбр.

Отметим, что на фоне «Лампарт-24» проводились тактические учения «Медведь-24» с 18-го вдб 6-й вдбр. Особое внимание уделялось наступательным действиям – проделыванию проходов через минно-взрывные заграждения и штурму опорных пунктов условного противника с использование БПЛА.

Кроме того, стоит напомнить, что подразделения 18-й мд задействованы в операции «Безопасное Подлясье» на границе с Беларусью. Поэтому цель и задачи маневров были напрямую связаны с проведением данной операции, которая носит далеко не миролюбивый характер.

«Тумак-24» (20.11-02.12) – это комплексная проверка боеготовности 16-й мд Войска Польского. В учениях на полигоне в Ожише (вблиз с границей Калининградской области РФ) было задействовано около 3500 военнослужащих дивизии, а также более 1 000 ед. военной техники. В рамках этих маневров особое внимание уделялось вопросам взаимодействия с союзниками и невоенными структурами.

«Ягуар-24» (4-27.11) – бригадное тактическое учение с 17-й мбр 11-й бркд. В маневрах на полигоне в Дравско было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 ед. военной техники. Стоит отметить, что одним из отрабатываемых вопросов учений была переброска чешского контингента в Польшу. На фоне учений на упомянутом полигоне была задействована 12-я мбр 12-й мд, которая находилась на полевом выходе.

Кроме того, зенитно-ракетные подразделения 11-й бркд с 13 ноября находились на крупнейшем полигоне ВВС в Устке.

Особое внимание заслуживают крупные ноябрьские командно-штабные учения «SNEX», которые проводились под руководством Оперативного командования. В них были задействованы командования четырех видов ВС страны – ВВС, СВ, специальные войск и ВМС, что уже говорит о их масштабах.

Цель учений заключалась в проверке решений пунктов управления оперативного и тактического уровней по максимальной реализации боевых возможностей подчиненных сил и средств огневого поражения с использованием систем обмена информацией и систем управления.

На практике осуществлялась проверка систем автоматизации по распределению боевых возможностей на огневое поражение целей после тщательной их доразведки. По сути, это говорит о проверке готовности польских унифицированных разведывательно-ударных комплексов, а также средств автоматизации, в которые они пытаются интегрировать все имеющиеся средства огневого поражения. Речь в первую очередь идет об ударных системах HIMARS, HOMAR-K и MJR.

Подводя итоги польским маневрам в ноябре, хотим отметить, что сценарии их проведения включали как подготовку к проведению наземных наступательных операций, так и воздушных – с использованием тактической авиации, что явно говорит не об оборонительном характере их проведения.

Павел Ковалев