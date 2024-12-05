"Позиция Трампа будет определяющей". На Западе заговорили об отправке войск на Украину

Глава МИД ФРГ Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину

Ряд западных политиков и военных утверждают, что государства - участники НАТО могут разместить воинские контингенты на Украине в целях обеспечения мира. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что военнослужащие бундесвера могут быть отправлены в страну в случае прекращения огня. Будет ли принято подобное решение на самом деле и к каким последствиям оно может привести - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бойцы и командиры бундесвера могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Об этом же заявлял экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван. Он полагает, что западные военные могут быть размещены на гипотетической линии разграничения для обеспечения безопасности Украины.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своих высказываниях также допускает отправку военных европейских стран на Украину.

Однако ни Анналена Бербок, ни Кая Каллас, ни уж тем более генерал Доминик Тринкван каких-либо принципиальных решений по поводу отправки воинских контингентов государств - участников НАТО принимать не будут.

Как это будет на практике?

Теперь вернемся к высказыванию главы МИД Германии. Как министр иностранных дел ФРГ собирается осуществить отправку военнослужащих бундесвера на практике, она не сказала ни слова.

Если имеется в виду миротворческая операция, то она учреждается Советом Безопасности ООН, а руководство ей осуществляет Генеральный секретарь организации (через своего специального представителя). Сперва Совбез просит стороны прийти к согласию мирным путем и пытается добиться прекращения огня. После этого он может направить в район конфликта миротворческие миссии для восстановления мира - многонациональные силы под командованием ООН.

Как правило, воинские контингенты ООН представлены странами, никак не вовлеченными в происходящий вооруженный конфликт. К примеру, в отношении Украины чисто гипотетически это могли бы быть (разумеется, это только в виде предположения) части и соединения ВС Пакистана или Бангладеш. Но никак не бундесвера или вооруженных сил Великобритании и Франции, которые, без всякого преувеличения, в настоящее время являются участниками конфликта и никак не могут быть миротворцами.

Еще раз заметим, о самом механизме реализации миротворческих усилий на Украине европейские политики и военные не сказали ни слова. А это самое главное - как все это будет происходить практически.

"Великий уравнитель"

К слову говоря, в недавно опубликованном плане Кита Келлога (будущего спецпосланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа) о каких-либо воинских формированиях европейских государств на линии разграничения между ВСУ и ВС РФ на Украине ничего не говорится. Впрочем, вполне возможно, что в информационное поле план попал далеко не в полном объеме.

Так что пока высказывания европейских политиков об отправке своих частей и соединений национальных вооруженных сил на Украину можно смело отнести к мнениям, предположениям и версиям, то есть материалу сугубо дискуссионного характера.

Да и то, абсолютно не проработанному с точки зрения практической организации.

О чем-нибудь однозначно определенном в этой сфере до 20 января 2025 года - дня инаугурации президента и вице-президента США - говорить преждевременно. А именно позиция главы Белого дома, то есть Трампа, здесь во многом будет определяющей. Президент США выступит в роли «великого уравнителя» (нравится это кому-то или нет, но это будет именно так).

Что касается сроков, то к рассмотрению плана Кита Келлога и обсуждению всех возможных связанных с ним деталей Трамп вряд ли приступит прямо-таки немедленно после 20 января. Скорее всего, это произойдет несколько позже. Опять-таки, все возможные пункты плана Келлога - предмет будущих переговоров, на которые Анналена Бербок, Кая Каллас и тем более генерал Доминик Тринкван приглашены не будут.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок