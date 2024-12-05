Российские военные уничтожили автомобиль с пушкой и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео боевой работы военных есть в распоряжении «Известий» 4 декабря.

Автомобиль «Урал» с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был уничтожен в районе населенного пункта Малая Локня ударом с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет». На кадрах видно прицеливание «Ланцета» и попадание боеприпаса по «Уралу», от которого боевая машина взорвалась.

Кроме того, российские военные атаковали FPV-дроном танк ВСУ. На кадрах видно, как беспилотник подлетает к бронированной машине и наносит удар.

3 декабря экипажи истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) провели боевые дежурства в курском приграничье. Выполняя это задание, летчики обнаружили излучение радиолокационной станции (РЛС) противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Цель таких дежурств — прикрытие самолетов бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации, в том числе при нанесении ударов по позициям противника.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению боевиков продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.