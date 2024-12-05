«Точка невозврата пройдена»: Пашинян заявил об отказе Армении возвращаться в ОДКБ

Источник изображения: topwar.ru

Армения считает себя вне Организации Договора о коллективной безопасности, возвращения в ОДКБ не будет, точка невозврата пройдена. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Выступая в парламенте, премьер-министр Армении заявил, что республика не вернется в состав ОДКБ, это больше невозможно. По его словам, Ереван уже длительное время не участвует в делах организации, не рассматривает документы и не голосует за или против каких-либо инициатив. Участие Армении в ОДКБ заморожено, а размораживать его нынешние власти республики не намерены.

Мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ всё более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости.

— заявил Пашинян.

Ранее армянский премьер неоднократно критиковал ОДКБ, которая, как заявляет Пашинян, не пришла на помощь Армении в ситуации с Нагорным Карабахом. По его мнению, войска стран ОДКБ должны были выступить вместе с армянской армией в войне против Азербайджана. При этом он «скромно» умалчивает, что сам продал Карабах Азербайджану, заключив сделку за спиной властей непризнанной республики. Кроме того, Пашинян считает, что ОДКБ должна была проявить «надлежащую реакцию» на агрессию азербайджанской армии на границы республики в 2021–2022 годах.