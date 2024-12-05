Эксперт Берлинская: Украина находится в худшем положении с начала конфликта

Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки заявила, что фронт ВСУ рушится под натиском российской армии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Фронт вооруженных сил Украины (ВСУ) рушится под натиском армии России, страна в настоящий момент находится в наихудшем положении с начала военного конфликта. Такое мнение высказала основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Что я вижу? Что действительно фронт сыплется. Но это очевидно всем из открытых источников. Что для меня очевидно: что ситуация не такая, как была весной 2022 года, а значительно хуже. Наверное, худший момент за всю войну. <...> Объективно русские быстро продвигаются, фронт рушится", - сказала она в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Она также отметила деморализацию украинского общества, причинами которой, по ее словам, являются действия военно-политического руководства страны и коррупция чиновников. В частности, считает она, такую роль играют сообщения о том, что у чиновников, получающих инвалидность и освобождение от мобилизации, "находят килограммы кэша в матрасах".

Ранее британская радиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на экспертов сообщала, что восточный фронт в зоне боевых действий может рухнуть, если ВС РФ сохранят нынешний темп продвижения. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский в начале ноября признавал, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных российских наступлений с февраля 2022 года.