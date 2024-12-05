Главы МИД Греции и Украины обсудили плохую ситуацию ВСУ на поле боя

Йоргос Герапетритис считает, что должно быть немедленное решение, которое будет полностью учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига в Брюсселе в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом рассказал, что ситуация в ходе военных действий на Украине складывается совсем нехорошо для Киева. Об этом Герапетритис заявил по итогам своего участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

По словам Герапетритиса, у участников натовской встречи были напряженные два дня в Брюсселе. "У нас была возможность послушать министра иностранных дел Украины. У меня с ним также было особое обсуждение, двусторонняя встреча, в ходе которой он рассказал мне о ситуации на местах, которая совсем нехорошая и которая создает условия для еще большей обеспокоенности, в том числе ввиду зимы", - сказал Герапетритис. По его словам, Греция поддерживает Украину. "Мы считаем, что должно быть немедленное решение, которое будет полностью учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины. И нужно это сделать как можно скорее, очевидно, в рамках международного права", - полагает глава МИД.

Он отметил, что у министров иностранных дел стран НАТО была возможность выслушать короля Иордании Абдаллу II, который рассказал о ситуации на Ближнем Востоке. "Эта ситуация, складывающаяся после прекращения огня в Ливане, остается нестабильной, но дает повод для оптимизма, - продолжил Герапетритис. - Должно быть немедленное прекращение огня. Должен быть прекращен гуманитарный кризис, который бушует сейчас, мы должны добиться немедленного освобождения заложников. Греция всегда придерживается международного права, и по этой причине мы также поддерживаем урегулирование на основе создания двух государств с созданием палестинского государства".

Глава МИД отметил, что у министров имелась также возможность встретиться с новым руководством Европейской комиссии, в том числе с еврокомиссаром [Дубравкой] Шуицей, ответственной за Средиземноморье и демографию. "У нас была возможность обсудить вопросы, касающиеся нашей страны, темы климатического кризиса с эпицентром в Средиземноморье, возможных миграционных потоков, которые будут расширяться, устойчивой инфраструктуры, которая должна существовать в Средиземноморье, а также демографии, которая является огромной европейской проблемой и которая впервые оказалась в центре внимания Европейского союза", - сказал Герапетритис. Он также провел встречи с греческими евродепутатами.

По словам министра, у него была возможность встретиться и с его турецким коллегой Хаканом Фиданом для обсуждения вопросов предстоящего Высшего совета сотрудничества Греции и Турции, который состоится в начале 2025 года в Анкаре.