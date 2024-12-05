Bild: эксперты считают нереальной идею отправки миротворцев из ФРГ на Украину

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала указал, что, учитывая протяженность линии фронта на Украине, туда придется отправить не менее 10 тыс. военных, что значительно ослабит восточный фланг НАТО

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Немецкие эксперты считают нереализуемой идею отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Об этом сообщила газета Bild.

Военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала указал на то, что, учитывая протяженность линии фронта на Украине, туда придется отправить не менее 10 тыс. военных, что значительно ослабит восточный фланг НАТО. "Эти войска должны будут получить мандат на ведение в чрезвычайной ситуации широкомасштабной войны против России. И они должны быть так вооружены, чтобы могли широко действовать против России, если Москва решит проверить устойчивость сил", - приводит его слова Bild.

"Мы говорим не о более или менее вооруженных миротворцах, а о европейских наземных войсках, которые будут нуждаться во всем - бронемашинах, танках, артиллерии, поддержке с воздуха", - продолжал Масала. Он скептически оценивает готовность стран ЕС отправить свои силы на Украину и назвал нереалистичной такую идею.

"Проблема в том, что европейские силы в настоящее время не могут этого делать - ни с технической, ни с кадровой точек зрения, ни за пределами НАТО", - считает профессор Кёльнского университета Томас Егер. "Так что это фиктивная дискуссия, которая некоторым служит для повышения авторитета, но не имеет содержания", - констатировал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня". Политик добавила, что Германия "будет всеми силами поддерживать" любые действия, направленные на достижение мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.