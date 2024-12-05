ТАСС узнал о возможном переносе сдачи пятого "Борея-А"

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"), построенный на северодвинском предприятии "Севмаш", передадут ВМФ России в июне 2025 года. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил ТАСС глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Планируется, что в июне 2025 года состоится торжественная церемония передачи "Князя Пожарского" Военно-Морскому Флоту России", – сказал он в ходе общего собрания московского городского отделения ДПФ.

Вывод из эллинга стратегической АПЛ "Князь Пожарский" ОСК

В октябре источник, близкий к ВМФ России, сообщал ТАСС, что крейсер проходит государственные испытания. "В настоящее время они продолжаются", – уточнил другой источник агентства.

"Князь Пожарский" – четвертый серийный (пятый по счету) атомоход модернизированного проекта 955А. Его заложили 23 декабря 2016 года. Вывод из эллинга состоялся в феврале 2024 года. Во время Международного военно-морского салона "Флот-2024", прошедшего в июне в Петербурге, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков утверждал, что подлодку передадут ВМФ до конца 2024 года.

Как и остальные атомоходы проекта 955/955А, "Князь Пожарский" вооружат 16 твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Также он оснащен 533-мм торпедными аппаратами.

Сейчас в составе российского флота несут службу три стратегических ракетоносца базового проекта 955 и четыре АПЛ модернизированного проекта 955А. На "Севмаше" строят еще два "Борея-А": "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Законтрактованы два дополнительных атомохода.