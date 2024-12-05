Министры иностранных дел стран НАТО обсудили Россию, Украину и партнерство на Ближнем Востоке

Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Меры по поддержке Украины и противодействию России обсуждены на состоявшемся 3-4 декабря в Брюсселе совещании глав МИД стран НАТО, следует из итоговой пресс-конференции генсека альянса Марка Рютте.

По его словам, министры иностранных дел обсуждали, как "лучше поддержать Украину в предстоящую долгую зиму" и как противодействовать "вредоносным действиям России на территории НАТО".

В частности, Рютте сообщил о согласовании в качестве упреждающих мер "расширение обмена разведданными, проведение дополнительных учений, защиту критической инфраструктуры, совершенствование киберзащиты и более жесткие меры против российского теневого флота для экспорта нефти".

Глава Североатлантического альянса обвинил Россию и Китай в "попытках дестабилизировать" страны НАТО. Он заявил, что "сближение России, Китая, Северной Кореи и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз", с которыми сталкивается альянс, и утверждал, что "Россия оказывает Северной Корее поддержку в ее ракетных и ядерных программах".

Как отметил Рютте, участники встречи "обсудили самые насущные потребности Украины, а также то, что еще союзники могут сделать для предоставления критически важных боеприпасов и противовоздушной обороны".

Рютте настаивал на том, что неуклонная поддержка Украины является приоритетом, гарантирующим Киеву возможность "вести мирные переговоры с позиции силы, когда придет время". Генсек призывал "сделать еще больше", чтобы "изменить траекторию этого конфликта раз и навсегда".

В совещании участвовала высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Генсек альянса заявил о намерении взаимодействовать в вопросах безопасности и обороны с Европейским союзом.

В повестке двухдневной встречи стран-союзниц по НАТО на этот раз был Ближний Восток, и члены Североатлантического совета встретились с королем Иордании Абдаллой II для обсуждения "более тесного сотрудничества с партнерами в регионе". Рютте объявил журналистам, что НАТО вскоре откроет свой офис связи в Аммане.