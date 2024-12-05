Блинкен: Украина сама принимает решение о потерянных территориях

Госсекретарь США отметил, что, если Украина решит продолжать сражаться, то нужно обеспечить ее всем необходимым

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Украина сама должна решать, будет ли она возвращать потерянные территории военным путем. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в бельгийской столице.

"Украинцы и Украина сами определяют свое будущее. Любое решение относительно того, как себя вести в отношении российской агрессии, что делать и куда идти - это решает Украина и ее демократически избранное руководство", - сказал дипломат, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности к остановке конфликта без немедленного возвращения территорий.

Он отметил, что, если Украина решит продолжать сражаться, то нужно обеспечить ее всем необходимым.

"В оставшееся [до прихода Трампа] время мы и союзники Украины пытаемся делать все, чтобы обеспечить ей сильные позиции в 2025 году и после. Если Украина выберет продолжение войны, мы сделаем все, чтобы она смогла продолжить борьбу - деньги, боеприпасы, мобилизацию сил. Если она захочет вступить в переговоры, что также зависит от намерений России и [ее президента Владимира] Путина, то мы обеспечим ей сильную переговорную позицию", - сказал он. "Мы стараемся сделать все, чтобы у новой администрации были сильные позиции по всем этим направлениям, так как мир не остановился в тот момент, когда в США начался период передачи власти", - добавил дипломат.

Как отмечают западные аналитики, Зеленский в последнее время смягчил тон в отношении территориальных уступок России. Так, в интервью телеканалу Fox News 20 ноября он заявил, что Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий, но осознает невозможность выхода на границы 1991 года из-за нехватки сил. Зеленский в разговоре также затронул Крымский полуостров и напомнил о готовности Киева "вернуть Крым дипломатическим путем", выразив сомнение в том, что ВСУ смогут силой вернуть Киеву полуостров.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.