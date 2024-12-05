Блинкен: США потратят "каждый цент" из одобренного для Киева $61 млрд

Эти деньги в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК, а также пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для киевского режима

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. США намерены потратить на Украину "каждый цент" из $61 млрд, одобренного ранее Конгрессом. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в бельгийской столице.

"Мы намерены - это намерение мое и президента - потратить каждый цент, который нам доступен из $61 млрд, одобренного Конгрессом", - сказал дипломат.

Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Эти деньги в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК, а также пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для киевского режима.