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ТАСС

Блинкен: США потратят "каждый цент" из одобренного для Киева $61 млрд

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez

Эти деньги в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК, а также пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для киевского режима

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. США намерены потратить на Украину "каждый цент" из $61 млрд, одобренного ранее Конгрессом. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в бельгийской столице.

"Мы намерены - это намерение мое и президента - потратить каждый цент, который нам доступен из $61 млрд, одобренного Конгрессом", - сказал дипломат.

Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Эти деньги в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК, а также пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для киевского режима. 

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Страны
США
Украина
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