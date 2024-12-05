Шольц исключил отправку немецких военнослужащих на Украину

Канцлер ФРГ отметил, что пока рано спекулировать и на тему присутствия там миротворческих сил

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения в понедельник Киева заверил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена и что пока рано спекулировать и на тему присутствия там миротворческих сил.

"Сейчас не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации", - сказал глава правительства ФРГ, выступая в Бундестаге. "Исключено, что мы в нынешней ситуации отправим на Украину войска или немецких военнослужащих. Я всегда ясно заявлял об этом, и так это и останется", - добавил канцлер.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе категорически не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня".

Политик добавила, что Германия "будет всеми силами поддерживать" любые действия, направленные на достижение мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.