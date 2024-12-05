Войти
Военное обозрение

В сенате Франции потребовали создать шестимесячный запас боеприпасов на случай войны

459
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне всё более агрессивных заявлений, раздающихся из многих европейских столиц в отношении России, в ЕС ведётся наращивание запасов расходной матчасти, которые могут пригодиться на случай прямого вмешательства отдельных стран в украинский конфликт.

В марте 2022 года, когда украинский конфликт только начался, французский сенатор Кристиан Камбон, заявил, что у армии страны имеется боеприпасов только на 15 дней войны, а по отдельным типам – на 3-4 дня.

Как указывается в издании Zone Militaire, если речь шла о 155-мм снарядах, то он был недалёк от истины: в период с 2012 по 2017 год французская промышленность производила только 500 снарядов в год, в то время как украинская артиллерия могла выпускать до 7 тыс. боеприпасов в день.

В настоящее время, по данным Генштаба, уровень запасов боеприпасов «варьируется в зависимости от категории». Как сообщили в Сенате, «удовлетворительными» сейчас считаются запасы, необходимые для ведения интенсивных боёв на протяжении двух месяцев.

Этот 2-месячный срок не может не вызывать у нас сомнений после почти 3 лет войны на Украине

- отметила парламентарий Элен Конвей-Муре.

Она вместе с другим антироссийски настроенным сенатором Хью Сори считает, что этого недостаточно и требует, чтобы контрольный показатель был увеличен с 2 до 6 месяцев и это должно касаться всех расходных материалов, требующих массового применения (снаряды калибра 120 и 155 мм, ракеты AASM, Aster, Meteor).

Этого должно хватить, чтобы в случае войны дать промышленникам достаточно времени для перехода к военной экономике

- полагает Конвей-Муре.

Как можно понять из материала, Сенат поддержал данную инициативу, и соответствующая рекомендация была дана военному ведомству. Сейчас прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств для создания шестимесячного запаса боеприпасов.

Со своей стороны отметим, что во Франции, вероятно, считают возможным уложиться в 6 месяцев для нанесения России военного поражения. Отсюда и выводятся размеры необходимых запасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал