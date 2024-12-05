В сенате Франции потребовали создать шестимесячный запас боеприпасов на случай войны

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На фоне всё более агрессивных заявлений, раздающихся из многих европейских столиц в отношении России, в ЕС ведётся наращивание запасов расходной матчасти, которые могут пригодиться на случай прямого вмешательства отдельных стран в украинский конфликт.

В марте 2022 года, когда украинский конфликт только начался, французский сенатор Кристиан Камбон, заявил, что у армии страны имеется боеприпасов только на 15 дней войны, а по отдельным типам – на 3-4 дня.

Как указывается в издании Zone Militaire, если речь шла о 155-мм снарядах, то он был недалёк от истины: в период с 2012 по 2017 год французская промышленность производила только 500 снарядов в год, в то время как украинская артиллерия могла выпускать до 7 тыс. боеприпасов в день.

В настоящее время, по данным Генштаба, уровень запасов боеприпасов «варьируется в зависимости от категории». Как сообщили в Сенате, «удовлетворительными» сейчас считаются запасы, необходимые для ведения интенсивных боёв на протяжении двух месяцев.

Этот 2-месячный срок не может не вызывать у нас сомнений после почти 3 лет войны на Украине

- отметила парламентарий Элен Конвей-Муре.

Она вместе с другим антироссийски настроенным сенатором Хью Сори считает, что этого недостаточно и требует, чтобы контрольный показатель был увеличен с 2 до 6 месяцев и это должно касаться всех расходных материалов, требующих массового применения (снаряды калибра 120 и 155 мм, ракеты AASM, Aster, Meteor).

Этого должно хватить, чтобы в случае войны дать промышленникам достаточно времени для перехода к военной экономике

- полагает Конвей-Муре.

Как можно понять из материала, Сенат поддержал данную инициативу, и соответствующая рекомендация была дана военному ведомству. Сейчас прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств для создания шестимесячного запаса боеприпасов.

Со своей стороны отметим, что во Франции, вероятно, считают возможным уложиться в 6 месяцев для нанесения России военного поражения. Отсюда и выводятся размеры необходимых запасов.