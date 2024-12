Кит Келлог и его планы: стоит ли ждать скорого мира на Украине - Мнения ТАСС

Источник изображения: © Lamkey Rod/ CNP/ ABACA via Reuters Connect

Андрей Шитов — о том, что на первом плане для Трампа и какие сценарии рассматривает его команда

Первый пункт мирного плана нового спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога уже выполнен. Сам факт его выдвижения на эту позицию в ранге помощника избранного президента США республиканца Дональда Трампа подтверждает, что скорейшая приостановка украинского конфликта и его последующее переговорное урегулирование становятся официальной целью новой американской администрации.

Это также по умолчанию означает признание Вашингтоном факта, на котором всегда настаивала Москва: сражение идет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, использующим Незалежную как свой военно-политический инструмент. Ведь если бы США там были ни при чем, то с какой стати новому хозяину Белого дома назначать своего спецпредставителя? Кстати, у Трампа и в первой администрации был такой человек — некогда постпред США при НАТО Курт Волкер.

Тот, правда, считался чуть ли не волонтером, работавшим без зарплаты. Статус Келлога вроде бы должен быть официальным, хотя и с ним не все ясно — например, требует ли он утверждения в Сенате Конгресса США. Для помощников президента такая процедура не обязательна, старшим дипломатам, включая послов по особым поручениям, без нее не обойтись.

Впрочем, по идее, проблем с утверждением у 80-летнего Келлога возникнуть не должно: как потому, что по итогам недавних выборов контроль над Сенатом переходит к республиканцам, так и потому, что сам назначенец — человек известный и солидный. Генерал-лейтенант в отставке, бывший помощник по национальной безопасности вице-президента США Майкла Пенса и руководитель аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Лично близок к Трампу: 6 января 2021 года они вместе наблюдали за тем, как их сторонники штурмом брали Капитолий.

"Америка прежде всего"

На украинском направлении Келлог засветился в апреле нынешнего года, когда вместе с еще одним отставным аппаратчиком из СНБ и бывшим аналитиком ЦРУ США Фредом Флейтцем представил "исследовательский доклад", озаглавленный "Америка прежде всего: Россия и Украина". America First — один из главных лозунгов Трампа и трампистов; теперь он служит названием целого "политического института" (AFPI), под эгидой которого и выпускался доклад.

Отправной точкой для авторов стал тезис о том, что конфликт на Украине — это "кризис, которого можно было избежать", но который "вследствие некомпетентной политики администрации [Джо] Байдена вовлек Америку в бесконечную войну". Основные претензии к команде Байдена заключались в "боязни риска при вооружении Украины и дипломатическом провале [в отношениях] с Россией". А главный вывод сводился к тому, что для завершения конфликта "потребуется сильное лидерство [под девизом] "Америка прежде всего" для заключения мирной сделки и немедленного прекращения боевых действий между двумя враждующими сторонами".

В принципе, формулировки сами за себя говорят, но я бы все же дополнительно подчеркнул, что Байдену вменялись в первую очередь нерешительность и отсутствие "связной стратегии помощи Украине, чтобы та победила в конфликте или положила ему конец". Об отказе от провозглашенного на Западе курса на "стратегическое поражение" России на Украине в докладе нет ли слуху ни духу. А без этого, согласитесь, все остальное для нас вторично.

Заодно напомню, что Трамп при выдвижении Келлога написал в своей соцсети Truth Social: "Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и сделаем Америку и весь мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!" "Мир через силу" — принцип, известный еще с античности, но в наши дни ассоциируемый в США в основном с экс-президентом, кумиром правых республиканцев Рональдом Рейганом. Теперь и в украинском контексте он повторяется за океаном на все лады, в том числе Келлогом и иже с ним.

На чьей стороне время?

После презентации доклада AFPI авторы давали отчет о нем лично Трампу и, по их словам, остались тогда довольны его реакцией. "Я не говорю, что он с ним согласился, то есть согласился с каждым словом, но нам было приятно услышать от него то, что мы услышали", — сказал Флейтц в июне британскому агентству Reuters.

Аккуратность "отклика на отклик" понятна. Трамп известен своенравием, считать любые его решения или поступки предрешенными (take for granted) можно только на собственный страх и риск. Это сейчас, между прочим, наперебой подчеркивают и апологеты киевского режима, уповающие, что для того еще не все потеряно.

Так, упомянутый выше Волкер публично утверждал, что для избранного президента США важна только суть — "остановить боевые действия, просто прекратить убийства", а обо всем прочем, включая "статус оккупированных территорий", можно дальше спорить хоть до бесконечности (в пример приводились страны Балтии, Восточная Германия и Северный Кипр).

Со своей стороны, бывший заместитель помощника министра обороны США, а ныне профессор-правовед Альберто Колл в комментарии для портала RCP "Дать Трампу шанс по Украине" писал, что "репутация Трампа как человека непредсказуемого и крутого может оказаться полезной, чтобы убедить [президента РФ Владимира] Путина забрать выигрыш и согласиться на сделку". Колл признает, что сейчас боевые действия на Украине складываются не в пользу Киева, но полагает, что "при долгосрочном перемирии, замышляемом Трампом, время было бы на стороне Украины — экономически, политически и стратегически". Это, между прочим, и нам с вами полезно иметь в виду — даже если американский автор выдает желаемое за действительное.

Чего хочет и не хочет Трамп

Напомню, что в ходе сентябрьских предвыборных дебатов Трампа с кандидатом Демпартии Камалой Харрис от лидера республиканцев настойчиво требовали однозначного ответа на вопрос, желает ли он победы Украине. Но Трамп сказал просто: "Я хочу, чтобы война прекратилась. Хочу сберечь жизни [людей]". От этой позиции, насколько мне известно, он не отступает и по сей день.

Надо полагать, из нее он станет исходить и при грядущих личных контактах с Путиным. Альберто Колл, между прочим, в очередной раз утверждает, что Трамп российскому коллеге все же уже звонил. Более того, он уточняет, что это произошло "днем позже" после разговора избранного президента США с Владимиром Зеленским.

Проницательное замечание сделал на днях британский журнал The Economist. Ссылаясь на инсайдеров, он написал, что американский лидер "боится, как бы провал на Украине не повредил его популярности, — так же, как хаотичный уход [войск США] из Афганистана в 2021 году повредил президенту Джо Байдену".

Соответственно, издание — один из самых громких и неустанных англосаксонских рупоров поддержки борьбы "до последнего украинца" — приводит цитату вице-президента Атлантического совета США Мэтью Кронига: мол, "Трамп не даст себя облапошить" и "откажется от плохой сделки". Публикация объединена перекрестными ссылками с передовицей, которая изначально была озаглавлена "Наименее плохая сделка для Украины" (The least bad deal for Ukraine), но теперь переименована в "Как добиться успеха на мирных переговорах с Владимиром Путиным".

"Путь вперед"

Вернемся, впрочем, к докладу Келлога и Флейтца. По их убеждению, "на Украине есть путь вперед, при котором Америка может отдавать приоритет собственным интересам и в то же время играть роль" в завершении конфликта; для этого нужны "решительное лидерство" США и "смелая дипломатия, прокладывающая путь к некоему конечному состоянию (end-state)". "А вот чего не надо продолжать делать, так это слать оружие в тупиковую ситуацию", подчеркивают соавторы.

Начинать они предлагают с "официальной политики США, направленной на прекращение огня и переговорное урегулирование украинского конфликта". На мой взгляд, с выдвижением Келлога этот пункт можно, по сути, считать выполненным, о чем я и писал в начале текста. Далее подчеркнуто, что впредь любая "будущая американская военная помощь… потребует участия Украины в мирных переговорах с Россией". Напомню, что сейчас такие переговоры официально запрещены Киевом самому себе. Кстати, нелепое с виду самоограничение выглядит более логичным, если понимать его как письменное обязательство перед западными кукловодами.

Следом американцы предлагают в качестве приманки для Москвы "отложить членство Украины в НАТО на продолжительный срок в обмен на всеобъемлющую и поддающуюся проверке мирную сделку с гарантиями безопасности". Они излагают идеи других экспертов насчет "некоторого ограниченного ослабления санкций" против России (с перспективой полной их отмены и нормализации отношений с Москвой только после подписания ею "мирного соглашения, приемлемого для Украины"), а также согласия Киева добиваться возвращения территорий "с помощью дипломатии, а не силы". От себя добавляют призыв "взимать пошлины с российских энергопоставок для оплаты восстановления Украины". Пишут, что в сделку "следует включить положения, по которым мы (США — прим. авт.) устанавливаем долгосрочную архитектуру безопасности для защиты Украины" на базе двусторонних механизмов.

Личный интерес

Разбирать все это по пунктам бессмысленно. Во-первых, и весной это был лишь набор идей, а во-вторых, с апреля много воды утекло, в том числе на линиях боевого соприкосновения. На "Валдае" Путин подчеркивал, что любые будущие переговоры должны быть основаны на договоренностях, которые были в свое время достигнуты в Стамбуле, но исходить "из реалий сегодняшнего дня".

Вместе с тем знать и учитывать тезисы доклада AFPI необходимо. У Трампа имелись и другие альтернативы: был, например, экс-глава Нацразведки США Ричард Гренелл с идеями неких "автономных зон" на Украине, был быстро сдувшийся самовыдвиженец на пост спецпредставителя Борис Эпштейн. Киев пытался соблазнить республиканца "выгодной сделкой" по обмену природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, на гарантии дальнейшей военной помощи. Круг вариантов, рассматриваемых будущим помощником Трампа по нацбезопасности Майклом Уолцем, подробно разбирала CNN.

Выдвижение Келлога дает основания полагать, что его подход взят за основу дальнейшей работы со стороны США. А это само по себе немало — хотя бы по контрасту с тем беспределом, который творят напоследок байденовские "хромые утки" на вашингтонском "болоте".

Наконец, нельзя не добавить, что у Келлога есть к Украине и личный интерес, точнее — семейный. По свидетельству The Washington Post, его дочь Меган Моббс возглавляет НКО R.T. Weatherman Foundation, занимающуюся, в частности, "репатриацией останков американских добровольцев, павших в бою" за пределами США. На сайте фонда среди его свершений значится, в частности, "координация и спонсорская поддержка поездки на Украину генерала Кита Келлога", после которой он призвал в Сенате к "скорейшей смертоносной помощи" Киеву. То есть никакой непредвзятостью там заведомо и не пахнет.

"Хороший первый шаг"

О том, можно ли с приходом Трампа ждать на Украине скорой развязки и какой именно, идут жаркие дискуссии в прессе и блогосфере по обе стороны Атлантики. Пока, по-моему, обе стороны озабочены не столько поисками компромиссов, сколько тем, как бы не остаться внакладе. За океаном противники Трампа постоянно подозревают его в готовности подстраиваться под Путина, у нас частенько звучат предостережения о том, что среди гипотетических миротворческих сценариев, описываемых на Западе, пока не видно ни одного, который был бы реально приемлем для Москвы. Это, кстати, признают и некоторые из западных комментаторов.

Как при таких подходах договариваться, мне пока непонятно даже в теории. Думаю, на практике все или почти все будет определяться теми "реалиями на местах", о которых говорил Путин.

Келлог с Флейтцем завершали свой доклад констатацией того, что Киеву и его сторонникам нелегко будет смириться с таким исходом ожидаемых мирных переговоров, который не вернет Украине все ее территории и не переложит всю вину на Россию. "Но, как Дональд Трамп заявил в программе CNN в 2023 году, "я хочу, чтобы все перестали гибнуть", — писали они. — И мы того же мнения. Это хороший первый шаг". Согласен.