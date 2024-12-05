Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29

ЦАМТО, 4 декабря. Польша ведет интенсивные переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Это тема, по которой мы интенсивно дискутируем с НАТО", – сказал Р.Сикорский, отвечая на вопрос, имеется ли возможность передачи Украине оставшихся в Польше истребителей МиГ-29.

В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты, напоминает агентство.