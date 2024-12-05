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ТАСС

Атомный ракетоносец "Князь Пожарский" передадут ВМФ в июне

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) - пятый корабль модифицированного типа "Борей-А" и восьмой корабль типа "Борей" в целом - при возв
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) - пятый корабль модифицированного типа "Борей-А" и восьмой корабль типа "Борей" в целом - при возвращении в Северодвинск с очередного этапа испытаний, 14.10.2024.
Источник изображения: Олег Кулешов

Он построен на заводе "Севмаш" Объединенной судостроительной корпорации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"), построенный на заводе "Севмаш" Объединенной судостроительной корпорации, будет передан ВМФ России в июне 2025 года. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Планируется, что в июне 2025 г. состоится торжественная церемония передачи "Князя Пожарского" ВМФ России", - сказал он в ходе общего собрания московского городского отделения ДПФ.

В октябре источник, близкий к ВМФ России, сообщал ТАСС, что крейсер проходит государственные испытания. "В настоящее время они продолжаются", - уточнил другой источник ТАСС.

Вывод корабля из эллинга "Севмаша" состоялся 3 февраля 2024 года.

АРПКСН "Князь Пожарский" - восьмой в серии атомоходов "Борей/Борей-А" - будет нести службу в составе Северного флота. Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" разработки Московского института теплотехники с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
МИТ
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
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