Рютте: НАТО нужна уверенность, что на Украине остались люди для мобилизации

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.

Генсек альянса добавил, что "дискуссия об этом сейчас идет внутри страны"

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО "должна быть уверена", что на Украине "еще осталось достаточно людей", которые будут отправлены на фронт. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

"Мы также должны быть уверены, что внутри Украины еще есть люди. <…> Мы должны обеспечить, чтобы они были обучены, чтобы больше людей отправились на фронт", - отметил он, добавив, что "дискуссия об этом сейчас идет внутри страны".

После ответа на этот вопрос один из украинских журналистов закашлялся, на что Рютте пошутил: "Вы эмоционально отреагировали на мои слова, я могу понять это".