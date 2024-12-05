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В России создали 400-граммовый дрон для штурма зданий и разведки

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Фото: «Адель Аэро»
Фото: «Адель Аэро».

«Ривир»: создан FPV-дрон для штурма зданий и разведки «Аква-4»

Российскими специалистами создан FPV-дрон «Аква-4», предназначенный для штурма зданий и разведки. Об это со ссылкой на Центр развития и внедрения инновационных решений («Ривир») сообщает ТАСС.

По словам главы организации Станислава Геворкяна, беспилотник предназначен для сбора данных о местности и перемещении противника. «Он может быть оснащен различными сенсорами, включая камеры высокого разрешения, инфракрасные устройства и радары», — сказал руководитель.

Разработчиком дрона выступила компания «Адель аэро», его испытания прошли на базе центра «Ривир». Масса беспилотника — менее 400 граммов, дальность полета — до 25 километров. Устройство может находиться в воздухе до получаса.

В июле агентство со ссылкой на Геворкяна сообщило, что «Ривир» и компания HiderX испытывают краску для маскировки военной техники в инфракрасном диапазоне.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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