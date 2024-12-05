Противник впервые интегрировал на свои штурмовики Су-25 французские корректируемые авиабомбы

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Сообщается, что украинцы сумели интегрировать применение французских корректируемых авиационных бомб модульного типа AASM-250 Hammer на советских штурмовиках Су-25. Это самолеты, которые за характерные очертания носовой части прозвали «Грачами», довольно старой разработки образца 1975 года, начавшие поступать на вооружение ВВС СССР в 1981 году. Они предназначены для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Другими словами, штатное вооружение Су-25 ранее позволяло украинским пилотам атаковать цели в основном в прямой видимости с кабрирования (набор высоты перед атакой), что затрудняло как эффективность ударов, так и повышало риски быть сбитыми системами ПВО ВС РФ практически любого радиуса действия. Теперь украинские штурмовики смогут заниматься не только практически бесполезной стрельбой неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с кабрирования, что практикуют и Су-25 ВКС России, но и с применением высокоточного дальнобойного вооружения.

Наши самолеты Су-25 также модернизируются, и сейчас они уже могут применять бомбы, у которых есть реактивный двигатель. Они называются «Хаммер», мы их используем, и очень успешно

– сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Ранее было известно об использовании AASM-250 Hammer только истребителями МиГ-29 и Су-27 ВС Украины.

Эксперты отмечают, что применение дозвуковыми Су-25 французских корректируемых авиабомб класса «воздух-поверхность», оснащенных твердотопливным реактивным двигателем, позволяет атаковать цели на расстоянии порядка семидесяти километров, в том числе с малых высот. Это сильно уменьшает риски поражения ЗРК ВС РФ и несет дополнительные угрозы нашим фронтовым и тыловым объектам.

В России давно разработан универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМПБ Д-30СН с реактивным двигателем. Об их первом применении в зоне СВО сообщалось весной этого года. Однако массово на вооружение ВКС РФ данные высокоточные дальнобойные боеприпасы так и не поступили. Причем по неподтвержденным официально данным, УМПБ Д-30СН может применяться как авиацией, так и реактивной артиллерией.

Как сообщается, УМПБ Д-30СН имеет комбинированную систему наведения на основе приборов инерциальной и спутниковой навигации. Использованы помехозащищенные системы, дающие высокую вероятность решения боевой задачи. При оптимальной высоте и скорости сброса, дальность планирующего полета боеприпаса может достигать 100-120 километров. Это более чем в два раза превышает дальность поражения ФАБ с УМПК.

В качестве носителей УМПБ Д-30СН могут использоваться все основные отечественные самолеты фронтовой авиации. Прежде всего, это бомбардировщики Су-34. Также возможно применение истребителями и штурмовиками разных моделей, при наличии соответствующих доработок системы управления оружием.

Помимо всего прочего, отмечают российские эксперты, за десятилетия модернизаций, а также за годы боевых действий, основной штурмовик российской авиации Су-25 фактически никак не модернизировался для применения современного высокоточного вооружения, что в итоге делает его недалеко ушедшим от Ил-2. Единственное, что было сделано — это создание Су-25К («коммерческий»), Су-25УБ и Су-25УБК (двухместные учебно-боевые), Су-25Т (противотанковые штурмовики), Су-25БМ (буксировщик мишеней).

Французские авиабомбы AASM-250 Hammer выпускаются в трех вариантах. Базовый вариант оснащен гибридной инерциальной навигационной системой (INS) и системой наведения Глобальной системы позиционирования (GPS). Два других варианта, соответственно, интегрируют, в дополнение к гибридной системе наведения INS / GPS, либо модуль инфракрасного самонаведения, либо модуль лазерного наведения в носовой части для повышения точности и возможности поражать движущиеся цели.

Президент Франции Эммануэль Макрон в середине января этого года объявил о поставках высокоточных ракет AASM Hammer для ВС Украины в количестве по 50 единиц в месяц. Первое зафиксированное применение ВС ВСУ AASM произошло 5 марта 2024 года.