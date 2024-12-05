Войти
Военное обозрение

Для замены ЗРК С-300: Кипр начал получать израильские зенитные комплексы Barak MX

475
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Кипр заменяет советские и российские системы на западные и израильские. Учитывая, что власти страны взяли курс на вступление в НАТО, можно ожидать, что прежнее оружие окажется в не тех руках.

По данным издания SigmaLive, 3 декабря Национальная гвардия Кипра получила первую партию израильских зенитно-ракетных комплексов Barak MX, предназначенных для замены американского ЗРК среднего радиуса действия HAWK и дальнобойной советской системы С-300ПМУ1.

На решение о закупке Barak MX (вместо планировавшегося приобретения Iron Dome) повлияли его расширенные возможности, в том числе система вертикального запуска, продвинутая интеграция с радарами и совместимость с имеющимися у Кипра средствами ПВО, такими как ЗРК «Бук М1-2» и «Тор-М1» российского производства

Barak MX, разработанный компанией Israel Aerospace Industries, способен противостоять целому ряду воздушных угроз, включая беспилотники, истребители, баллистические ракеты, крылатые ракеты и вертолёты. Система может использовать три варианта ракет: Barak MR с дальностью 35 км, Barak LR – 70 км и Barak ER – 150 км.

Вопросы вызывает дальнейшая судьба С-300ПМУ1. В 2022 году Кипр закупил вертолёты Airbus H145M для замены Ми-35П, которые были проданы в 2023 году Сербии, а не переданы ВСУ, как многие ожидали. Однако с тех пор ситуация изменилась. В ноябре власти страны заявили о намерении вступить в НАТО и разработали для этого даже специальный план. Поэтому вполне допустимо, что С-300 окажутся там, куда укажет Вашингтон. Либо Кипр последует примеру Греции и передаст их Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Греция
Кипр
Сербия
США
Продукция
Ми-35
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Тор-М1
Компании
Airbus
IAI
Проекты
NATO
БПЛА
Бук ЗРК
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал