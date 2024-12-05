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Кипр заменяет советские и российские системы на западные и израильские. Учитывая, что власти страны взяли курс на вступление в НАТО, можно ожидать, что прежнее оружие окажется в не тех руках.

По данным издания SigmaLive, 3 декабря Национальная гвардия Кипра получила первую партию израильских зенитно-ракетных комплексов Barak MX, предназначенных для замены американского ЗРК среднего радиуса действия HAWK и дальнобойной советской системы С-300ПМУ1.

На решение о закупке Barak MX (вместо планировавшегося приобретения Iron Dome) повлияли его расширенные возможности, в том числе система вертикального запуска, продвинутая интеграция с радарами и совместимость с имеющимися у Кипра средствами ПВО, такими как ЗРК «Бук М1-2» и «Тор-М1» российского производства

Barak MX, разработанный компанией Israel Aerospace Industries, способен противостоять целому ряду воздушных угроз, включая беспилотники, истребители, баллистические ракеты, крылатые ракеты и вертолёты. Система может использовать три варианта ракет: Barak MR с дальностью 35 км, Barak LR – 70 км и Barak ER – 150 км.

Вопросы вызывает дальнейшая судьба С-300ПМУ1. В 2022 году Кипр закупил вертолёты Airbus H145M для замены Ми-35П, которые были проданы в 2023 году Сербии, а не переданы ВСУ, как многие ожидали. Однако с тех пор ситуация изменилась. В ноябре власти страны заявили о намерении вступить в НАТО и разработали для этого даже специальный план. Поэтому вполне допустимо, что С-300 окажутся там, куда укажет Вашингтон. Либо Кипр последует примеру Греции и передаст их Армении.