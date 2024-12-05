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Военное обозрение

«США создают более точное и сложное оружие»: в Конгрессе объяснили отставание по гиперзвуковым ракетам от России и Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Исследовательская служба Конгресса США 2 декабря опубликовала доклад, посвященный разработке гиперзвукового оружия. В нём «объясняется» отставание страны от России и Китая по этому типу средств поражения.

Как указывается в докладе, США с начала 2000-х годов ведут разработку гиперзвуковых маневрирующих систем со скоростью полёта не менее 5 Махов в рамках реализации проекта быстрого глобального удара [программа обезоруживания противника с ЯО в результате молниеносной и массированной атаки].

Отмечается, что в настоящее время США сделали акцент на создание гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (запуск которых должен осуществляться с помощью ракеты, а движение к цели – посредством планирования) и гиперзвуковых крылатых ракет (оборудованных воздушно-реактивными двигателями).

В докладе говорится, что ранее работы по гиперзвуковому оружию финансировались ограниченно, однако теперь ситуация меняется. Так, в 2023 году на гиперзвук Пентагон запросил $4,7 млрд, а в 2025 году – $6,9 млрд.

Отчасти это продиктовано развитием этих технологий в РФ и КНР, которые, вероятно, уже имеют на вооружении гиперзвуковые планирующие ЛА, потенциально оснащённые ядерными боеголовками

- говорится в докладе.

Как указывается, в отличие от Москвы и Пекина большая часть гиперзвукового оружия, создаваемого США, не несёт ядерной боевой части.

Поэтому американские гиперзвуковые изделия нуждаются в повышенной точности и в более сложных технических решениях в процессе разработки, чем российские и китайские системы с ЯБЧ

- даётся объяснение в докладе.

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