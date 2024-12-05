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ТАСС

Рютте: командование НАТО для координации поставок Киеву заработает в 2024 году

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Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Пока фронт на Украине движется на запад, отметил генсек альянса

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Новое командование НАТО в Висбадене для координации поставок оружия Украине, которое должно было начать работу осенью, заработает до конца года. Об этом сообщил генсек Марк Рютте по итогам встречи глав МИД стран альянса.

"Новое командование НАТО в Висбадене заработает в конце года", - заявил журналистам Рютте, выразив надежду, что страны НАТО смогут "поставить Украину в позицию силы, когда придет время для переговоров".

"Пока фронт на Украине движется на запад", - в очередной раз повторил Рютте.

Командование НАТО в Висбадене должно было начать работу этой осенью, заменив собой формат "Рамштайн", в котором поставки оружия Украине координировали США.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене с января возьмет на себя координацию помощи альянса Украине. 

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