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ТАСС

Сикорский: в НАТО практически достигли консенсуса по помощи Украине в 2025 году

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © Шарифулин Валерий/ ТАСС

Это необходимо для улучшения позиций Киева, отметил глава МИД Польши

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО почти достигли консенсуса по вопросу продолжения поддержки Украины в 2025 году. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе.

"Практически достигнут консенсус по поводу того, что Украину нужно поддерживать как минимум в течение следующего года", - сказал польский дипломат на пресс-конференции. По его словам, это необходимо для улучшения позиций Киева в ходе вероятных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. На встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций. 

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