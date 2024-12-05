Нидерланды считают преждевременными разговоры об отправке военных на Украину

В то же время глава Минобороны страны Рубен Брекельманс подчеркнул, что "дискуссия в европейских столицах началась и, возможно, набирает обороты"

ГААГА, 4 декабря. /ТАСС/. Нидерланды считают преждевременным обсуждение возможности отправки военных на Украину. Об этом заявил глава Минобороны страны Рубен Брекельманс в интервью газете De Volkskrant.

"Мы вынуждены думать об этом сейчас, - отметил он, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли Нидерланды возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности после заключения перемирия. - Но пока все находится в зачаточном состоянии. Говорить об этом сейчас преждевременно".

По словам министра, "пройдет некоторое время, прежде чем будет определена позиция по этому вопросу, никаких конкретных предложений пока нет"." В то же время Брекельманс подчеркнул, что "дискуссия в европейских столицах началась и, возможно, набирает обороты".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу насчет этого вопроса, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. 25 ноября газета также проинформировала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.