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Военное обозрение

Генсек ОДКБ сообщил, где организация будет проводить военные учения в следующем году

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Источник изображения: topwar.ru

Каждый год в Организации Договора коллективной безопасности готовится план оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил государств-участников. Такой документ подготовлен и на 2025 год.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ сообщил, где организация будет проводить военные учения в следующем году.

У нас учения пройдут в Белоруссии, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

- заявил Тасмагамбетов.

Таким образом, учебно-боевые мероприятия в 2025 году состоятся на территории всех государств-участников, исключая только Россию и Армению.

В частности, в следующем году в Киргизии состоятся командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025». Помимо этого, на территории республики будет проведен оперативный сбор командования Коллективных сил быстрого реагирования центральноазиатских стран, который станет одним из этапов оперативно-стратегических учений «Боевое братство».

Еще к этому я должен сказать о том, что министерство обороны Кыргызстана очень ответственно подходит к проведению таких учений, и я глубоко убежден в том, что и в 2025 году учения, которые будут проходить на территории Кыргызстана, будут также проведены на очень высоком организационном уровне

- отметил Тасмагамбетов.

Недавно в Казахстане прошел саммит ОДКБ. Среди участников мероприятия был и президент России Владимир Путин.

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