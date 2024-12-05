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Каждый год в Организации Договора коллективной безопасности готовится план оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил государств-участников. Такой документ подготовлен и на 2025 год.
Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Генсек ОДКБ сообщил, где организация будет проводить военные учения в следующем году.
- заявил Тасмагамбетов.
Таким образом, учебно-боевые мероприятия в 2025 году состоятся на территории всех государств-участников, исключая только Россию и Армению.
В частности, в следующем году в Киргизии состоятся командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025». Помимо этого, на территории республики будет проведен оперативный сбор командования Коллективных сил быстрого реагирования центральноазиатских стран, который станет одним из этапов оперативно-стратегических учений «Боевое братство».
- отметил Тасмагамбетов.
Недавно в Казахстане прошел саммит ОДКБ. Среди участников мероприятия был и президент России Владимир Путин.