Италия включит в 10-й пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T

ЦАМТО, 4 декабря. Италия включит в будущий, десятый пакет военной помощи Украине, боеприпасы для переданных ранее комплексов ПВО Samp-T.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила со ссылкой на свои источники газета Messaggero.
Накануне глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия предоставит Украине очередной пакет вооружений до конца года.
В него войдет, в том числе, новая партия ракет Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации на Украине", – сообщила газета.
Помимо боеприпасов к ЗРК, в новый пакет должны войти "логистическая и разведывательная поддержка украинских вооруженных сил" "с доступом к двум орбитальным спутникам системы Cosmo Sky-Med", пишет газета.
"РИА Новости" отмечает, что 3 декабря итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одновременно с очередным пакетом военной помощи правительство Италии готовит декрет, который продлит оказание военной помощи Украине на 2025 год.
Италия одобрила 9 пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но последний пакет в июне этого года включал уже вторую систему ПВО Samp-T.
Сообщая о поставках Samp-T, Messaggero отмечает, что Италия передала Украине два из пяти своих комплексов. Отправка очередной системы на Украину на данный момент невозможна с учетом того, что Италия получит новый комплекс "не ранее декабря следующего года", а имеющиеся ЗРК необходимы для обеспечения обороноспособности страны.