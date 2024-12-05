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ЦАМТО

Италия включит в 10-й пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T

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ЗРК SAMP-T
ЗРК SAMP-T.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 4 декабря. Италия включит в будущий, десятый пакет военной помощи Украине, боеприпасы для переданных ранее комплексов ПВО Samp-T.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила со ссылкой на свои источники газета Messaggero.

Накануне глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия предоставит Украине очередной пакет вооружений до конца года.

В него войдет, в том числе, новая партия ракет Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации на Украине", – сообщила газета.

Помимо боеприпасов к ЗРК, в новый пакет должны войти "логистическая и разведывательная поддержка украинских вооруженных сил" "с доступом к двум орбитальным спутникам системы Cosmo Sky-Med", пишет газета.

"РИА Новости" отмечает, что 3 декабря итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одновременно с очередным пакетом военной помощи правительство Италии готовит декрет, который продлит оказание военной помощи Украине на 2025 год.

Италия одобрила 9 пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но последний пакет в июне этого года включал уже вторую систему ПВО Samp-T.

Сообщая о поставках Samp-T, Messaggero отмечает, что Италия передала Украине два из пяти своих комплексов. Отправка очередной системы на Украину на данный момент невозможна с учетом того, что Италия получит новый комплекс "не ранее декабря следующего года", а имеющиеся ЗРК необходимы для обеспечения обороноспособности страны.

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Страны
Италия
Украина
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