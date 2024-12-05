Глава МО Польши считает невозможным разделение Украины на зоны ответственности

Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что у избранного президента США Дональда Трампа пока еще нет плана по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Разделение Украины на зоны ответственности между странами НАТО по примеру Ирака не представляется возможным. С такой оценкой выступил в эфире телеканала TVN24 глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Я не представляю себе ситуации, при которой [на Украине] будут зоны [ответственности] отдельных государств, как это было в Ираке", - заявил министр. По его мнению, у избранного президента США Дональда Трампа пока еще нет плана по урегулированию конфликта на Украине. "Нет на сегодняшний день плана президента Трампа, есть лишь предположения, которые появились еще до выборов и после них", - отметил Косиняк-Камыш.

AFP со ссылкой на источники сообщило, что некоторые европейские страны обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий прекращения огня в случае, если такое соглашение будет достигнуто. Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал заключить мир на Украине "в течение 24 часов", однако не уточнил, как он планирует это сделать.