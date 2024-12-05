Генсек НАТО призывает поставить как можно больше оружия Украине до начала мирных переговоров (The New York Times, США)

NYT: генсек НАТО Рютте призвал поставлять больше оружия Украине

Генсек НАТО Рютте призвал усилить позиции Украины на будущих мирных переговорах поставками оружия, пишет The New York Times. А о самих переговорах он предложил пока забыть.

Лара Джейкс (Lara Jakes), Ким Баркер (Kim Barker)

Марк Рютте заявил, что Украина сама решит, когда ей начинать переговоры с Россией, и что Запад должен заранее укрепить позиции Киева.

Новый руководитель Североатлантического альянса во вторник заявил, что Украине надо отложить мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не отправят ей достаточно военной помощи, чтобы Киев мог продвинуться вперед на поле боя и усилить свои переговорные позиции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Украина сама решит, когда ей начинать переговоры с Россией о прекращении военного конфликта, который длится уже почти три года.

Избранный президент Дональд Трамп обещает очень быстро заключить сделку о прекращении огня, которая, как опасается украинское руководство, будет выгодной для России. И хотя многие страны Европы испытывают усталость от военных действий, Рютте призвал членов альянса увеличить поставки вооружений, боеприпасов и средств ПВО, сделав это до того, как начнется работа по заключению перемирия.

"Давайте не будем вести все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, каким будет процесс мирного урегулирования, — сказал Рютте накануне двухдневной встречи министров иностранных дел, включая украинского, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. — Давайте сделаем так, чтобы Украина получила все необходимое и могла говорить с позиции силы, когда начнутся эти мирные переговоры".

"Поэтому я бы сказал, что надо больше военной помощи и меньше разговоров о том, каким может быть мирный процесс", — добавил Рютте.

Это заявление генсека прозвучало вопреки тому, что президент Украины Владимир Зеленский недавно изменил свою официальную позицию по возможной мирной договоренности. Он годами утверждал, что Украина не уступит России ни пяди своей земли, но недавно просигнализировал о том, что Киев готов пойти на такой шаг (по крайней мере, пока) в обмен на членство в НАТО.

Членство Украины в НАТО маловероятно, пока идут боевые действия, но в риторике Зеленского наметились существенные изменения. Официальные лица в Киеве даже представили логические обоснования, позволяющие им временно уступить украинские территории. Они утверждают, что подконтрольные Москве территории на Украине не будут признаны на международном уровне составной частью России.

В воскресенье Зеленский также признал, что вооруженные силы Украины не сумеют освободить 20% украинской территории, занятой Россией, включая Крым. "Нашей армии не хватит для этого сил", — сказал Зеленский в интервью японскому агентству новостей Kyodo News.

Но при этом Зеленский решительно заявляет о том, что Украина должна немедленно стать полноправным членом НАТО, что гарантирует ей безопасность — пусть даже занятые Россией территории не получат от альянса полную защиту.

В опубликованном во вторник заявлении украинское министерство иностранных дел подчеркнуто сослалось на договор от 1994 года, который гарантировал Украине мир и территориальную целостность в обмен на ее отказ от ядерного оружия — Будапештский меморандум. <…>

"Имея за плечами печальный опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты и замены полноправному членству Украины в НАТО", — говорится в заявлении.

Альянс назвал "необратимым" принятие Украины в НАТО в будущем, однако между странами НАТО есть разногласия по вопросу о том, как скоро ее можно будет принять.

Недавно появилась целая серия предложений о прекращении боевых действий на Украине, которой не удается удержать свои позиции на линии фронта. Хотя Россия несет в этом конфликте серьезные потери, Украина постепенно сдает свои территории километр за километром, хотя всего несколько месяцев назад стороны сражались за каждый метр.

Трамп весьма туманно рассказывает о том, как он установит обещанный им мир на Украине за 24 часа. Тем временем высокопоставленные официальные лица из его администрации, в том числе избранный вице-президент Дж. Вэнс, предлагают позволить России сохранить занятые ею территории и дать гарантии невступления Украины в НАТО, а также отказать ей в военной помощи до тех пор, пока она не согласится на переговоры.

Более половины получаемой Киевом военной помощи приходит из США, которые с начала полномасштабного вооруженного конфликта в 2022 году отправили на Украину оружия и боевой техники более чем на 61 миллиард долларов.

Однако высокопоставленные натовские руководители во вторник заявили, что президент России Владимир Путин, по всей видимости, не заинтересован в переговорах о мире, пока его войска продвигаются вперед, и согласится на сделку только в том случае, если она будет выгодной для него.

"Не в наших интересах, не в интересах кого-либо из нас, чтобы Путин победил в этом конфликте, — заявил в кратком интервью председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр. — Военные действия могут меняться, и ситуация может меняться в зависимости от того, что мы делаем".

Военные действия не идут на убыль в сторону мира; напротив, они в последние недели резко активизировались.

В прошлом месяце Украина впервые запустила по территории России дальнобойные американские и британские ракеты, из-за чего Москва обвинила НАТО в прямом участии в военных действиях. Спустя несколько дней Россия нанесла ответный удар экспериментальной баллистической ракетой по оружейному предприятию на востоке Украины. Данная ракета способна нести ядерный заряд. Нанесенный ею ущерб оказался ограниченным, но Рютте во вторник заявил, что этот пуск имеет целью запугать тех, "кто поддерживает защищающую себя Украину".

В последние дни Эстония, Германия, Литва, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты предоставили Украине боеприпасов, средств ПВО и других видов вооружений на сотни миллионов долларов. Союзники стараются продемонстрировать, что они наращивают помощь Украине, а администрация Байдена пытается поставить туда как можно больше боевой техники, пока Трамп не вступил в должность, что произойдет в январе.

"Нам нужна такая определенность, — сказал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. — Нам нужны сильные решения, которые усиливают нас, усиливают наши возможности". Сибига заявил, что Украине нужно как минимум 19 дополнительных систем ПВО для защиты населения и энергетической инфраструктуры от российских ударов. Это особенно актуально с приходом на Украину зимних холодов. <…>

Лара Джейкс (Lara Jakes) пишет о дипломатических и военных усилиях Запада по поддержке Украины в вооруженном конфликте с Россией. Живет в Риме, занимается журналистикой почти 30 лет.

Ким Баркер (Kim Barker) — репортер The New York Times. Автор аналитических статей по национальным проблемам.