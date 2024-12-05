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ВМС США заказали разработку дальнобойного боеприпаса для 155-мм пушек

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Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) получила контракт от ВМС США на разработку и усовершенствование прототипа нового маневренного снаряда дальнего действия (Long Range Maneuvering Projectile, LRMP), который можно будет запускать из существующих артиллерийских орудий калибра 155 мм.

Как заявляют разработчики, новый высокоточный артиллерийский боеприпас с раскладывающимися крыльями сможет поражать движущиеся цели на расстоянии 120 км в условиях отсутствия сигнала GPS.

Реактивный снаряд дальнего действия LRMP, США

Naval News


"LRMP – это действительно инновационная конструкция, обеспечивающая большую дальность и маневренность, точность и вариативность полезной нагрузки для поддержки различных миссий, включая ударные и разведывательные, – цитирует Naval News заявление президента GA-EMS Скотта Форни. – Возможности LRMP представляет собой увеличение дальности в четыре раза по сравнению с обычными артиллерийскими системами, доступными сегодня".

Проект нового боеприпаса находился в разработке последние три года, но до сих пор полностью финансировался за счет собственных средств General Atomics.

При проектировании учитывался опыт, полученный при создании дронов MQ-9 "Рипер" и MQ-1C "Грей Игл". Датчики и электроника LRMP позаимствованы из проектов гиперзвуковых систем и электромагнитных орудий.

Предполагается, что раскрытие крыльев на высоте около 12 000–13 700 метров обеспечит LRMP большую дальность планирования без необходимости задействовать вспомогательный двигатель. Кроме того, в отличие от традиционных снарядов, LRMP имеет не круглое, а треугольное сечение. По словам разработчиков, это необходимо для повышения точности и дальности полета боеприпаса.

Руководитель оружейных программ GA-EMS Майк Ракер уточнил, что в рамках полученного пятилетнего контракта компания должна завершить работы по проектированию и испытанию LRMP. На первом этапе планируются тестовые запуски прототипа на полигоне в штате Юта.

После отработки модификации снаряда для 155-мм систем General Atomics намеревается создать LRMP с запуском из стандартных 127-мм орудий, которыми вооружены корабли ВМС США. Скотт Форни уточнил, что эта версия получит меньшую дальность – около 75 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
GPS
ГЗЛА
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