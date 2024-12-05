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Военное обозрение

Концерн «Калашников» продолжает тестирование разработанных для СВО боевых мотоциклов

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» продолжает тестирование мотоциклов специального назначения в приграничных с зоной СВО районах. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Специалисты концерна и военные продолжают начавшуюся в октябре серию испытаний боевых мотоциклов электрических (БМЭ). Как отмечают в концерне, за это время техника подтвердила те характеристики, которые от нее требуются в зоне СВО: быстрое передвижение, маневренность, легкость, относительная бесшумность, малозаметность, отсутствие свечения в тепловых приборах, возможность ухода от беспилотников и других средств поражения.

На данный момент идет доработка выявленных недостатков существующих моделей БМЭ и одновременное создание новых уже под конкретные требования военных. В частности, по опыту СВО начата работа над гибридным мотоциклом, имеющим как ДВС, так и электродвигатель. Видимо, один электродвигатель не в полной мере устраивает военных.

Как ранее сообщал «Калашников», по итогам испытаний будет принято решение об отправке БМЭ в зону спецоперации. Тогда же будет решаться вопрос с серийным производством. Мотоциклы в зоне СВО пользуются большой популярностью, они позволяют не только доставлять груз или проводить эвакуацию раненых, но и проводить быстрые штурмы. А электрические мотоциклы из-за своей бесшумности ценны вдвойне.

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