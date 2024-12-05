Захарова объяснила щедрость Норвегии в поставках Украине ценами на углеводороды

Официальный представитель МИД РФ отметила, что объем утвержденной помощи Осло на 2025 год составляет порядка $3,2 млрд в расчете до 2030 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Щедрость Норвегии в военных поставках Украине объясняется высокими ценами на углеводороды при продолжении боевых действий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Норвегия буквально вырвалась в лидеры. Объем утвержденной ею помощи на 2025 год составляет порядка $3,2 млрд в расчете до 2030 года", - сказала дипломат. По ее словам, щедрость Осло легко объясняется: "чем дольше будет продолжаться конфликт, противостояние Запада с Россией, как полагают в Осло, тем дороже, по расчетам Норвегии, будут мировые цены на углеводороды". "У Норвегии это статья дохода", - пояснила Захарова.