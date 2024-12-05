Индия планирует подписать контракты по закупке истребителей "Рафаль-M" и НАПЛ "Скорпен" к январю 2025 года

ЦАМТО, 4 декабря. Индия планирует подписать соглашения с Францией по закупке 26 палубных истребителей "Рафаль-M" и трех дополнительных подводных лодок "Скорпен" к январю 2025 года.

Об этом, как сообщает Financial Express, на проведенной 2 декабря пресс-конференции в преддверии Дня военно-морских сил Индии объявил командующий индийским флотом адмирал Динеш К.Трипати.

Адмирал Трипати подчеркнул важность данного соглашения в контексте укрепления стратегического оборонного партнерства между Индией и Францией на фоне растущих угроз безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (AoN) во Франции 26 палубных истребителей "Рафаль" для ВМС Индии, а также сопутствующего вспомогательного оборудования, вооружений, тренажеров, запасных частей, документации, услуг обучения экипажей и логистической поддержки. Закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения.

Кроме того, в контракт предполагается внести пункты об интеграции разработанного в Индии оборудования и создания Центра технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) различных систем.

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

В финальной стадии конкурса французская компания Dassault Aviation, предложившая самолет "Рафаль-M", опередила американскую Boeing с F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет".

Власти Индии 28 октября 2023 года официально сообщили Франции о своем решении закупить для ВМС страны в рамках межправительственного соглашения 26 истребителей "Рафаль" в палубной версии. Индия направила французскому правительству письмо с запросом, официально уведомив о своих намерениях. Как ожидалось, переговоры о стоимости и других деталях покупки начнутся после того, как Министерство обороны получит ответ от французской стороны.

В июле 2023 года Министерство обороны Индии заявило, что закупка самолетов, сопутствующего оборудования, систем вооружения и запасных частей, будет реализована в рамках межправительственного соглашения, а стоимость и другие условия поставки будут согласованы с правительством Франции с учетом всех соответствующих аспектов, включая сравнительную стоимость аналогичных самолетов в других странах.

ВМС Индии начали официальные переговоры об окончательной стоимости приобретения 26 палубных истребителей "Рафаль-M" 30 мая 2024 года. Подписать соглашение планируется до конца года. Стоимость потенциального контракта оценивается в 4 млрд. евро (менее 400 млрд. рупий), исключая вооружение и контракты на техническое обслуживание.

Одним из ключевых преимуществ "Рафаль-M" при его выборе по итогам проведенного тендера являлась его совместимость с существующим парком самолетов "Рафаль" ВВС Индии. Ожидается, что эта общность позволит снизить затраты, связанные с запчастями и техническим обслуживанием, поскольку оба самолета используют около 80% общих компонентов.

Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии 13 июля 2023 года предоставил "одобрение необходимости закупки" AoN для закупки трех дополнительных подводных лодок класса "Кальвари" ("Скорпен" французской Naval Group) в категории "Покупай (индийское"), которые будут построены на предприятии индийской компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). Переговоры в настоящее время продолжаются. Как сообщила 24 июня 2024 года газета Economic Times, потенциальная стоимость сделки оценивается в 419 млн. долл. Предполагается, что новые подводные лодки будут больше по водоизмещению и оснащены более современными системами, чем их предшественницы.

Целью строительства новых НАПЛ является расширение возможностей подводного флота ВМС Индии. MDL взяла на себя обязательство обеспечить, чтобы не менее 60% комплектующих подводных лодок были поставлены национальными компаниями, включая поставщиков из секторов малого и среднего бизнеса. Ожидается, что закупка приведет к передаче ВПК Индии значительного объема технологий и позволит реализовать в перспективе проект создания национальной подводной лодки.

На текущий момент ВМС Индии переданы пять подлодок класса "Кальвари". Ожидается, что последняя подводная лодка первой партии будет поставлена в конце этого года. Одновременно Минобороны Индии продвигает "Проект 75I", намереваясь построить на национальных мощностях еще шесть неатомных подводных лодок.