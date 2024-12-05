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ТАСС

Reuters: ЕС и Киев выступят против любых мирных предложений Трампа

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По мнению аналитиков и бывших сотрудников спецслужб, это произойдет поскольку возможный план не будет включать вступления Украины в НАТО

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Украины, члены ЕС и некоторые законодатели в США выступят против предложений избранного главы американской администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта, поскольку возможный план не будет включать вступления Украины в Североатлантический альянс. Такое мнение высказывают аналитики и бывшие сотрудники спецслужб, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что, по их мнению, предложения Трампа "столкнутся с противодействием со стороны [Владимира] Зеленского", который обозначил вступление Украины в НАТО как ключевой пункт собственного "плана победы". В руководстве стран ЕС и Конгрессе США также будут чинить препятствия главе Белого дома, чтобы соглашение с Россией оказалось недостижимым и боевые действия продолжились.

Агентство добавило, что в результате у Трампа может оказаться меньше рычагов давления, чем он рассчитывал, чтобы "заставить Киев сесть за стол переговоров", поскольку союзники Украины уже выразили готовность увеличить военную помощь, а действующий президент США Джо Байден "продолжает отправлять оружие" для борьбы с РФ.

Ранее МИД Украины уже заявил, что Киев не согласится ни на какие гарантии безопасности, кроме полноправного членства в НАТО. Неназванный украинский чиновник сообщил газете The Wall Street Journal, что власти потребуют у Запада $126 млрд на военные нужды в 2025 году.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют. 

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