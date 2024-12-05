Источник изображения: topwar.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему манере прокомментировал деятельность некоторых иностранных политиков, которые, по его мнению, в ближайшее время, вероятно, покинут свои посты. В их числе оказались президенты Франции, Грузии и Южной Кореи, а также потерявший легитимность глава киевского режима.
– прокомментировал зампред Совбеза РФ вчерашние события в Сеуле.
Источник изображения: topwar.ru
Он добавил, что аналогичная судьба, скорее всего, ждет и главу Пятой республики Эмманюэля Макрона.
– считает Дмитрий Медведев.
Источник изображения: topwar.ru
Комментируя масштабные акции протеста в Грузии и поведение президента страны Саломе Зурабишвили, российский чиновник отметил, что она всеми силами пытается удержаться у власти.
– отметил экс-президент РФ.
Источник изображения: topwar.ru
Не обошел своим вниманием российский политик и пока еще действующего главу киевского режима Владимира Зеленского. Правда, в отличие от упомянутых выше персон, его судьба представляется Медведеву вполне очевидной. Да и эпитеты, которым он наградил Зеленского, говорят сами за себя.
– подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.
Источник изображения: topwar.ru
Добавим, что все упомянутые Дмитрием Медведевым политики отличаются антироссийскими взглядами и выступают за нанесение России стратегического поражения.