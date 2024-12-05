Источник изображения: topwar.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему манере прокомментировал деятельность некоторых иностранных политиков, которые, по его мнению, в ближайшее время, вероятно, покинут свои посты. В их числе оказались президенты Франции, Грузии и Южной Кореи, а также потерявший легитимность глава киевского режима.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна

– прокомментировал зампред Совбеза РФ вчерашние события в Сеуле.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что аналогичная судьба, скорее всего, ждет и главу Пятой республики Эмманюэля Макрона.

Президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна

– считает Дмитрий Медведев.

Источник изображения: topwar.ru

Комментируя масштабные акции протеста в Грузии и поведение президента страны Саломе Зурабишвили, российский чиновник отметил, что она всеми силами пытается удержаться у власти.

Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна

– отметил экс-президент РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Не обошел своим вниманием российский политик и пока еще действующего главу киевского режима Владимира Зеленского. Правда, в отличие от упомянутых выше персон, его судьба представляется Медведеву вполне очевидной. Да и эпитеты, которым он наградил Зеленского, говорят сами за себя.

Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь

– подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что все упомянутые Дмитрием Медведевым политики отличаются антироссийскими взглядами и выступают за нанесение России стратегического поражения.