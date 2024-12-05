Reuters сообщило о трех планах Трампа по Украине

Один из них разработан будущим вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, отметило агентство

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп выбирает план урегулирования на Украине из трех имеющихся у его команды вариантов. Один из них разработан будущим вице-президентом страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом, сообщило агентство Reuters.

По его информации, помимо плана Вэнса, Трамп изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, которого будущий хозяин Белого дома предложил на должность своего помощника и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла.

Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется, однако Reuters напомнил, что будущий вице-президент выступал против оказания помощи украинским властям, отвергал членство Украины в НАТО, но при этом подчеркивал необходимость создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, которую США необходимо укрепить, чтобы не допустить нового продвижения России в ходе СВО.

Гренелл также считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс "не отвечает интересам Соединенных Штатов", однако экс-глава разведки поддерживает создание "автономных зон на востоке Украины". Гренелл при этом был одним из участников встречи Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, сообщил агентству источник.

Наряду с этим известны детали плана Келлога, он предлагает увеличить помощь Украине, если РФ не согласится на переговоры. Однако, отмечает Reuters, это может вызвать негативную реакцию в Конгрессе США, поскольку "некоторые из ближайших союзников Трампа выступают против дополнительной военное помощи" Украине. "Я не думаю, что у кого-то есть какой-то реалистичный план по окончанию [конфликта]", - заявил агентству бывший главный специалист по РФ в составе Национального разведывательного совета США Юджин Румер.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют.