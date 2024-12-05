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ТАСС

Рютте заявил, что в мире нет "избытка ПВО" для Украины

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

Генсек НАТО надеется, что страны альянса "поставят, что смогут"

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. НАТО будет поставлять ПВО Украине, но в мире нет "избытка ПВО" для Киева, потому их поставки придется сделать приоритетными, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

"Это обсуждалось вчера. В мире нет избытка предложения средств ПВО, поэтому придется их сделать приоритетными. Но у нас вчера было четкое взаимопонимание, что Украина и ее инфраструктура должны быть в приоритете", - сказал он, отвечая на вопрос про ПВО для Киева. Он также выразил надежду, что страны НАТО "поставят, что смогут".

Рютте добавил, что страны НАТО поставляют Украине оружие и средства ПВО уже два с половиной года и должны продолжать это делать еще интенсивнее.

Во вторник главы МИД НАТО провели заседание Совета Украина - НАТО и рабочий ужин по Украине, на который позвали украинского министра иностранных дел Андрея Сибигу. Практических результатов по итогам этих встреч объявлено не было.

Ранее Сибига написал своим коллегам в странах НАТО письмо с призывом пригласить 3 декабря Украину в альянс, однако генсек НАТО на итоговой пресс-конференции высказал мнение, что сейчас "надо говорить" только о поставках оружия Киеву, а не о вступлении или мирных переговорах. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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