Пекин ничего не выигрывает от этого конфликта, отметила газета

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай испытывает крайне значительные негативные побочные эффекты от украинского кризиса, который возник по вине США. Об этом пишут авторы газеты China Daily.

"Китай не относится к сторонам, вовлеченным в [украинский] кризис, и ничего не выигрывает от него. Напротив, будучи второй по величине экономикой мира, КНР страдает от огромных побочных эффектов", - говорится в редакционной статье издания, посвященной недавнему визиту в Китай министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Как уточняется в материале, в частности, КНР "испытывает постоянное давление" из-за односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками против России. Кроме того, Пекин ощущает "старательные усилия Вашингтона", пытающегося очернить китайскую сторону, а также представить ее как "пособника специальной военной операции".

"На самом деле именно США извлекают выгоду из кризиса, который сами же создали", - подчеркивается в статье.

Авторы отмечают, что, продемонстрировав "ценную самостоятельность в вопросе о тарифах Евросоюза на электромобили китайского производства", ФРГ сможет проявить "аналогичную стратегическую независимость" и в решении таких злободневных вопросов, как украинский кризис. "Пекин ни в коем случае не призывает Берлин сделать выбор между Китаем и США, но побуждает его объективно оценить ситуацию, в которой оказались Германия и Европа в целом, увидеть другую сторону медали в связи с российско-украинским конфликтом", - пишут они.

В статье также говорится, что украинский кризис не возник бы, если бы ведущие державы, в частности Соединенные Штаты, "отложили в сторону сиюминутные эгоистические интересы и работали вместе на общее благо мира". "Германия должна взаимодействовать с Китаем и другими миролюбивыми странами, чтобы помочь подготовить стол для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, отказавшись от проповеди "либо ты за столом, либо в меню", - считают авторы газеты.