Названы сроки поставки первого серийного "океанографа" проекта 22010

Передача заказчику первого серийного (второго по счету) океанографического исследовательского судна проекта 22010 "Алмаз" планируется на ноябрь 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", отметив, что сейчас на заказе продолжаются активные работы: с июля по декабрь этого года завершен ряд важных операций, что приближает предшвартовный период судна.

"На сегодня полностью завершена погрузка на заказ крупногабаритного оборудования, которое требует вскрытия вырезов. Сейчас ведется его активный монтаж и подготовка к закрытию построечных удостоверений, – цитирует пресс-служба сдаточного механика заказа Михаила Поляева. – Это позволило нам закрыть все выреза, и корпус принял свой окончательный вид. Кроме того, мы установили все иллюминаторы. То есть, судно принимает свои очертания не только с точки зрения обводов корпуса, но и обжитого, если можно так выразиться, объекта".

Океанографическое исследовательское судно "Алмаз" ПСЗ "Янтарь"

В полном объеме завершили пескоструйную окраску и грунтовку открытых частей корпуса, а также надстройки. Электромонтажные работы по магистральному кабелю большого сечения выполнены на 100%, среднего – на 85%.

"На заказе на 99% выполнена изоляция внутренних помещений, первичная окраска снаружи и внутри, – добавил заместитель главного строителя Дмитрий Леонов. – Из глобальных видимых успехов – выполнен монтаж грузоподъемного крана и кормовой П-образной рамы. Начаты работы по оборудованию кают, в данный момент ведется установка санитарных кабин".

На март 2025 года запланирован переход к предшвартовому периоду. После него – в июне – должны начаться швартовые испытания.

"За 2025 год нам необходимо провести швартовые испытания заказа и ближе к декабрю начать ходовые", – резюмировал Дмитрий Леонов.

В пресс-службе верфи уточнили, что официальная дата сдачи заказа – ноябрь 2026 года.

"Алмаз" – первое серийное судно проекта 22010, его заложили в июне 2016 года (головное судно проекта, "Янтарь", передали военным в мае 2015 года). Осенью 2018 года готовность "Алмаза" оценивалась в 35%, судно собирались спустить на воду в 2019 году.

ОИС проекта 22010 с неограниченной зоной плавания предназначено для исследования Мирового океана. На нем базируются глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты типа "Русь" и "Консул". Кроме них на судне разместятся глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2", которые прежде располагались на научном судне "Академик Мстислав Келдыш".

"Алмаз" также можно использовать в спасательных целях – оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов.

Водоизмещение "Алмаза" составит 5200 тонн, длина корпуса – 108,1 метра, ширина – 17,2 метра.