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Российская компания «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» (ДКБА), входящая в состав «Ростеха», заключила партнёрское соглашение с МГТУ имени Баумана для разработки передовых стратосферных аэростатов длительного полёта, которые могут применяться в военной разведке, связи и наблюдении.

Такие платформы являются экономически эффективным средством ведения военной разведки и сбора информации

- полагают в западном издании Army Recognition.

Аэростаты будут оснащены автоматизированной системой пневматической балансировки, которая регулирует давление внутри корпуса, поддерживая его форму и управляя высотой. Эта технология обеспечивает стабильность полёта в течение длительного времени, что является важным условием для ведения непрерывной разведки.

Основная цель проекта – разработка комплекса привязных аэростатов объёмом до 5000 куб. м. Эта платформа будет оснащена системой электропитания и лебёдками для эксплуатации на больших высотах.

Аэростаты обладают существенными преимуществами по сравнению с традиционными спутниками или воздушными платформами

- даётся оценка в издании.

Работая на больших высотах, они могут выполнять важные военные миссии, такие как мониторинг границ, отслеживание перемещений противника, или выступать в роли мобильных узлов связи, обеспечивая коммуникацию на большие расстояния. В отличие от спутников, которые привязаны к орбитальным траекториям, аэростаты могут находиться над целевыми районами в течение длительного времени – от нескольких часов до нескольких дней.

Они имеют меньшую заметность для радаров по сравнению с обычными самолётами, что даёт тактическое преимущество при сборе разведданных.

Как указывается в издании, некоторые страны давно используют аэростаты в военных целях. Китай применяет их на больших высотах (30-40 км) за пределом порога работы большинства истребителей и зенитных систем. Эти аэростаты могут нести полезную нагрузку, включая камеры наблюдения, системы перехвата сигналов и РЛС.

Учитывая растущий интерес России к этим технологиям, мы можем вскоре увидеть, как стратосферные аэростаты играют ключевую роль в современных военных операциях

- делается вывод в западной прессе.