Источник изображения: topwar.ru

Блок НАТО начал планировать создание собственного флота беспилотных катеров, которые помогут защищать критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях, сообщает американское военное издание Defense News.

Издание напоминает, что в водах, омывающих Европу, участились случаи повреждения подводных кабелей, а самые последние инциденты произошли всего несколько недель назад. В связи с этим высокопоставленные чиновники НАТО начали разрабатывать систему, которая позволила бы альянсу постоянно следить за ситуацией над и под водой. Здесь стоит отметить, за этими инцидентами стоят те же страны НАТО, но обвинить в этом постоянно пытаются Россию.

Верховный главнокомандующий по трансформации альянса адмирал Пьер Вандье сравнил эту идею с полицейскими камерами видеонаблюдения, установленными на уличных фонарях в неспокойных городских районах для фиксации доказательств преступлений.

Технология позволяет использовать беспилотные надводные суда для освещения «морских улиц»

- сказал адмирал.

По словам Вандье, его команда находится на ранней стадии разработки флота беспилотных катеров, но эти работы должны быть завершены до саммита НАТО в июне 2025 года. Новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил НАТО, известного как MARCOM, и оперативного штаба альянса SACEUR, добавил Вандье.

Проект предусматривает создание как надводных, так и подводных морских беспилотников.