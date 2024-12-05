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Военное обозрение

На вооружении бойцов «Вагнера» в Мали замечен бронеавтомобиль Proforce Ara II

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении бойцов ЧВК «Вагнер», пребывающих в Мали, замечены бронеавтомобили типа MRAP Proforce Ara II 4х4 производства Нигерии.

Данные машины, вероятно, были брошены в регионе Кидаль миротворческими силами ООН MINUSMA (а именно контингентом Чада) во время их поспешного бегства из Мали в 2023 году.

В 2022 году правительство Чада подписало контракт с компанией Proforce на поставку 100 усовершенствованных бронемашин Ara II. Решение об их закупке было принято после масштабного вторжения из Ливии чадских повстанцев из Союза сил сопротивления, которое было остановлено авиаударами Франции и сухопутными войсками Чада.

Источник изображения: topwar.ru

Ara II («Гром»), впервые представленный в 2019 году, может перевозить до 12 чел. личного состава, включая водителя и командира. Бронеавтомобиль с монококовым корпусом массой 14 тонн может быть сконфигурирован как в базовой версии БТР, так и в различных специализированных вариантах. В стандартной комплектации машина оснащена 12,7-мм пулемётом, размещённом на турели закрытого или открытого типа и с обзором на 360°.

Уровень бронирования защищает от попадания пуль от патрона 14,5x114; техника выдерживает подрыв под колесом ВВ массой заряда 10 кг.

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