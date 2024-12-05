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ТАСС

Reuters: Киев пойдет на уступки Москве по плану Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Членство Украины в НАТО лишь отложат, отметило агентство

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Украина пойдет на территориальные уступки России в соответствии с планом урегулирования конфликта, который может предложить избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении будущего главы американской администрации, указав при этом, что вступление Украины в НАТО будет приостановлено, но не снято с повестки, как того добивается руководство РФ.

По данным агентства, избранному президенту США еще только предстоит созвать рабочую группу для обсуждения мирного плана по Украине. Источники Reuters считают, что согласно плану Трампа "значительная часть [территории] страны отойдет к России". При этом вступление Украины в Североатлантический альянс будет отложено, но окончательно от этой идеи в Белом доме отказываться не будут.

План Трампа также предполагает еще большее накачивание Украины оружием, если РФ не согласится на соглашение по такой формуле. Советники Трампа признали, что достижение урегулирования будет зависеть от прямых контактов американского политика с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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