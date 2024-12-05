«Снизит риск для личного состава»: в РФ разработали FPV-дрон «Аква-4», основным назначением которого является разведка и штурм зданий

Источник изображения: topwar.ru

Российские инженеры разработали новейший дрон «Аква-4», предназначенный для анализа обстановки при проведении штурма зданий и ведении разведки. Об этом сообщает АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений». Как поясняют специалисты, применение этого устройства заметно снизит риск для личного состава штурмовых подразделений ВС РФ.

Дрон-разведчик «Аква-4» относится к инновационным беспилотным летательным аппаратам, который может использоваться для сбора информации о местности и перемещениях противника. Он может быть оснащен различными сенсорами, включая камеры высокого разрешения, инфракрасные устройства и радары. Основное назначение таких дронов заключается в разведывательной деятельности, что позволяет улучшить тактическое планирование и повысить боевую эффективность вооруженных сил

– рассказал директор АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» Станислав Геворкян.

Он добавил, что применение дрона в ходе штурмов зданий позволит снизить риск для личного состава.

Дрон «Аква-4» может применяться также во время штурмовых действий в зданиях. За счет компактности аппарат помогает собрать информацию о ситуации внутри здания и потенциальных угрозах, что позволяет планировать операции с максимальной точностью и минимальным риском для личного состава

– подчеркнул Геворкян в интервью ТАСС.

Как поясняют разработчики, благодаря тщательно спроектированной легкой раме, использованию оптимальной винтомоторной группы, а также сверх емких литий-ионных аккумуляторов, дрон может проводить в воздухе значительно больше времени по сравнению с предыдущими моделями.

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что, по словам инженеров, вес дрона «Аква-4» менее 400 граммов, дальность полета – до 25 километров, а продолжительность полета может достигать 30 минут.