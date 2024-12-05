«Снизит риск для личного состава»: в РФ разработали FPV-дрон «Аква-4», основным назначением которого является разведка и штурм зданий

Источник изображения: topwar.ru
Российские инженеры разработали новейший дрон «Аква-4», предназначенный для анализа обстановки при проведении штурма зданий и ведении разведки. Об этом сообщает АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений». Как поясняют специалисты, применение этого устройства заметно снизит риск для личного состава штурмовых подразделений ВС РФ.
– рассказал директор АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» Станислав Геворкян.
Он добавил, что применение дрона в ходе штурмов зданий позволит снизить риск для личного состава.
– подчеркнул Геворкян в интервью ТАСС.
Как поясняют разработчики, благодаря тщательно спроектированной легкой раме, использованию оптимальной винтомоторной группы, а также сверх емких литий-ионных аккумуляторов, дрон может проводить в воздухе значительно больше времени по сравнению с предыдущими моделями.
Источник изображения: topwar.ru
Добавим, что, по словам инженеров, вес дрона «Аква-4» менее 400 граммов, дальность полета – до 25 километров, а продолжительность полета может достигать 30 минут.